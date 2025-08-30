Via ai lavori sulle strade cittadine. Un investimento da 700mila euro

Manutenzioni stradali al via, da lunedì a San Donato parte il piano asfalti. Un intervento finanziato dal Comune con 700mila euro e che riguarderà in totale nove zone della città. Le vie Battisti e Martiri di Cefalonia, nonché la via Emilia, sono solo alcune delle strade interessate dall’operazione.

Nel caso delle arterie più centrali e trafficate, i lavori si svolgeranno in notturna, per non creare eccessivi disagi alla circolazione in un periodo caratterizzato, tra l’altro, dalla ripresa di scuole e attività lavorative dopo la pausa estiva. "Abbiamo scelto di concentrare i lavori più impattanti durante la notte – conferma l’assessore alle opere pubbliche Massimiliano Mistretta – per ridurre al minimo i disagi ai residenti e creare minori problemi alla circolazione in un momento dell’anno in cui tornano a regime tutte le attività presenti sul territorio".

Il calendario dei lavori partirà lunedì 1° settembre dagli svincoli di via Buozzi e proseguirà, dal 3 al 5 settembre, accanto alla sede locale della Croce Rossa, dove verranno asfaltati la strada interna e il piazzale delle ambulanze. Dall’8 settembre poi i cantieri si sposteranno lungo le arterie centrali: via Martiri di Cefalonia, via Battisti, via Bordolano, via Emilia e la strada comunale Bagnolo–Sorigherio, tutte interessate da interventi notturni, con chiusure o sensi unici alternati regolati da movieri. Un’ultima operazione, ancora da calendarizzare, riguarderà le traverse e i passi carrai di via Di Vittorio: in questo caso le asfaltature avverranno in orario diurno. Il dettaglio delle modifiche alla circolazione sarà pubblicato settimanalmente sul sito web del Comune.

A Peschiera Borromeo l’estate 2025 ha visto l’avvio di un corposo piano di opere stradali, per 3 milioni di euro. Tra gli interventi rientrano l’asfaltatura di svariate strade e il rifacimento dei marciapiedi in più zone della città.

A. Z.