Milano
30 ago 2025
30 ago 2025
ALESSANDRA ZANARDI
Cronaca
  Via ai lavori sulle strade cittadine. Un investimento da 700mila euro

Via ai lavori sulle strade cittadine. Un investimento da 700mila euro

Manutenzioni stradali al via, da lunedì a San Donato parte il piano asfalti. Un intervento finanziato dal Comune con...

Tra le strade interessate dai lavori le vie Battisti e Martiri di Cefalonia

Per approfondire:

Manutenzioni stradali al via, da lunedì a San Donato parte il piano asfalti. Un intervento finanziato dal Comune con 700mila euro e che riguarderà in totale nove zone della città. Le vie Battisti e Martiri di Cefalonia, nonché la via Emilia, sono solo alcune delle strade interessate dall’operazione.

Nel caso delle arterie più centrali e trafficate, i lavori si svolgeranno in notturna, per non creare eccessivi disagi alla circolazione in un periodo caratterizzato, tra l’altro, dalla ripresa di scuole e attività lavorative dopo la pausa estiva. "Abbiamo scelto di concentrare i lavori più impattanti durante la notte – conferma l’assessore alle opere pubbliche Massimiliano Mistretta – per ridurre al minimo i disagi ai residenti e creare minori problemi alla circolazione in un momento dell’anno in cui tornano a regime tutte le attività presenti sul territorio".

Il calendario dei lavori partirà lunedì 1° settembre dagli svincoli di via Buozzi e proseguirà, dal 3 al 5 settembre, accanto alla sede locale della Croce Rossa, dove verranno asfaltati la strada interna e il piazzale delle ambulanze. Dall’8 settembre poi i cantieri si sposteranno lungo le arterie centrali: via Martiri di Cefalonia, via Battisti, via Bordolano, via Emilia e la strada comunale Bagnolo–Sorigherio, tutte interessate da interventi notturni, con chiusure o sensi unici alternati regolati da movieri. Un’ultima operazione, ancora da calendarizzare, riguarderà le traverse e i passi carrai di via Di Vittorio: in questo caso le asfaltature avverranno in orario diurno. Il dettaglio delle modifiche alla circolazione sarà pubblicato settimanalmente sul sito web del Comune.

A Peschiera Borromeo l’estate 2025 ha visto l’avvio di un corposo piano di opere stradali, per 3 milioni di euro. Tra gli interventi rientrano l’asfaltatura di svariate strade e il rifacimento dei marciapiedi in più zone della città.

A. Z.

CantieriMobilità