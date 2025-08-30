Ex obitorio di via Sforza. Concessione alla Statale: "Aule per l’area medica"

Le novità dell’ultima ora? Spazi per la divulgazione scientifica in area medica e imminente stipulata della concessione del diritto di superficie. Parliamo della riqualificazione dell’edificio storico di via Francesco Sforza 38, l’ex obitorio, un immobile comunale che sarà preso preso in gestione dall’Università Statale per ospiterà aule, spazi per la terza missione e altri servizi per gli studenti. Dopo la delibera di Giunta dello scorso 21 giugno, che ha avviato l’operazione tra Comune e Statale, ieri si è svolta l’apposita commissione Demanio in cui l’assessore Emmanuel Conte e la rettrice dell’ateneo Marina Brambilla hanno approfondito i termini dell’accordo e svelato alcuni dettagli non ancora noti, gli stessi da cui siamo partiti. La conclusione dei lavori è prevista per il 2028. La stima dell’investimento è di 6,2 milioni di euro (1,8 milioni dal ministero dell’Istruzione).

Conte, durante la commissione, ha sottolineato che "questo intervento di partnership pubblico-pubblico si innesta in una strategia più ampia del Demanio che ha come obiettivi l’uso sociale e culturale dei beni comunali e il recupero di luoghi abbandonati. Questo è un esempio virtuoso, ma sono diversi gli interventi che in questi tre anni hanno avuto l’obiettivo di restituire alla città edifici oggetto di degrado".

Brambilla, invece, ha fatto il punto sui cantieri aperti della Statale e sugli alloggi a disposizione degli studenti, annunciando la fine dei lavori per lo studentato di via Santa Sofia (300 posti letto a disposizione da ottobre a 250 euro) in risposta a una domanda del consigliere del Pd Alessandro Giungi.

M.Min.