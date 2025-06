Ieri intorno alle 18, a Cremosano (Cremona), una bimba di tre anni è stata investita da un’auto in manovra nel cortile del caseggiato. A bordo una persona di 85 anni che stava facendo manovra a bassa velocità. L’utilitaria ha urtato la piccola, subito soccorsa. La bambina è stata stabilizzata e poi trasportata con un elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Non sembra sia in condizioni preoccupanti.