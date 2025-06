Mercoledì nero sulle strade di Rho: muore motociclista di 61 anni, grave un 14enne caduto dal monopattino

Incidente stradale mortale mercoledì mattina a Rho. Poco dopo le 11.30, in via San Giovanni Bosco all'altezza del civico 2, per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale, un furgone si è scontrato con una moto.

Lo scontro

L'impatto è stato violento, il motociclista è sbalzato dal mezzo e ha fatto un volo di alcuni metri finendo rovinosamente a terra sull'asfalto. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Immediata la telefonata alla centrale operativa del 112, sul posto è stata inviata un'ambulanza di Rho Soccorso e l'elisoccorso di Niguarda. Quando i sanitari sono arrivati in via San Giovanni Bosco il centauro, un 61enne, era incosciente.

I soccorritori intervenuti a Rho per prestare aiuto al motociclista: per il 61enne non c'è stato nulla da fare

I soccorsi

L'equipe ha provato a rianimarlo, ma non c'è stato nulla da fare, tranne constatarne il decesso sul posto. Illeso il conducente del furgone. Rilievi in corso da parte della polizia locale per ricostruire la dinamica e accertare le responsabilità.

Un altro incidente

Intorno a mezzogiorno, invece, in via Cattaneo, nella frazione di Terrazzano, in un altro incidente stradale è rimasto ferito in modo grave un ragazzino di 14 anni che era a bordo di un monopattino insieme ad un amico di 16 anni. Sul posto ci sono ancora i mezzi di soccorso per le cure mediche.