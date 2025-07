Blitz degli agenti nei minimarket: sequestrate 700 bottiglie di alcolici

Blitz della polizia locale in due minimarket: sequestrate 700 bottiglie di bevande alcoliche conservate in frigorifero e pronte per la vendita. Gli agenti hanno riscontrato la violazione del regolamento comunale di polizia urbana, che vieta la vendita di alcolici refrigerati. A ciascun esercizio commerciale è stata elevata una sanzione amministrativa di 300 euro, come previsto dalle disposizioni introdotte con la recente modifica al regolamento comunale, approvata dal consiglio comunale, che rafforza le misure contro la vendita irregolare di alcolici. Questa operazione rientra in un piano più ampio di controlli voluto dall’amministrazione comunale per garantire la pubblica sicurezza e contrastare fenomeni di degrado e comportamenti illeciti con un’azione costante e coordinata. Solo due giorni fa era stata data la notizia del giro di vite votato dal consiglio comunale sui minimarket che vendono alcolici e superalcolici fino a sera e, in attesa dell’ordinanza, le forze dell’ordine sono già operative con controlli a tappeto. Blitz del genere si susseguiranno fino a quando tutti gli esercizi commerciali non si adegueranno alle nuove regole.

"L’amministrazione continuerà a monitorare costantemente la situazione, intensificando i controlli per verificare il rispetto delle nuove norme – ha spiegato Raimondo Nappa, assessore al Commercio e alle attività produttive –. Chi gestisce un’attività commerciale ha anche una responsabilità verso la città, non possiamo tollerare comportamenti che alimentano situazioni di pericolo e degrado".

Mas.Sag.