"Affare fatica!". I ragazzi curano gli spazi pubblici

Da Lainate a Settimo: dopo il successo delle precedenti edizione è ripartito ieri mattina "Ci sto? Affare fatica!". Il progetto si rivolge a ragazzi e ragazze dai 14 ai 19 anni che nelle prossime settimane saranno impegnati in una grande azione collettiva di cura dei beni comuni e di valorizzazione del tempo estivo. L’iniziativa ha come obiettivo di insegnare il valore della fatica ai giovani, ma anche ritrovare la dimensione del gruppo e mettersi alla prova nella cura e tutela dei beni e spazi comuni. A Lainate l’iniziativa è promossa dal Comune, coordinata dalla Cooperativa Sociale Serena con l’aiuto dei volontari dell’associazione Ape Operosa.

Qui hanno aderito circa 40 teen agers che da ieri, per le prossime due settimane, suddivisi in gruppi, si prenderanno cura di spazi pubblici. "Oggi dopo il benvenuto e l’accoglienza del sindaco, la prima squadra ha iniziato completando un lavoro nella materna di via Lamarmora, lo scorso anno era stata tinteggiata la recinzione, quest’anno hanno messo una rete - spiega Giuseppe Bernardi, della coop Serena - nelle prossime due settimane faranno altri lavori di rigenerazione urbana". Anche a Settimo milanese ieri mattina ragazzi e ragazze del primo turno, dopo le foto di rito nel cortile del Municipio, hanno iniziato a fare i primi lavori insieme ai tutor e ai tuttofare, volontari adulti tuttofare e capaci di trasmettere piccole competenze tecniche e artigianali. Tante le adesioni e tanti i cantieri di lavoro per la quarta edizione. E un solo slogan, "La fatica non è un problema, se sai a cosa serve". R.Ramp.