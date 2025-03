Discarica di rifiuti sul lungoticino. I sinti aiutano a ripulire l’area

Stereo, televisori, passeggini, lavandini, cisterne e pneumatici in quantità. Si camminava sui rifiuti nella zona del Confluente. Un problema non nuovo, già in passato infatti era stata notata la presenza di una discarica a cielo aperto di fronte al comando della polizia locale e qualche settimana fa anche il consigliere di Forza Italia Antonio Bobbio Pallavicini aveva invitato gli assessori ad andare a vedere che cosa accade in una parte della città che dovrà avere nuova vita grazie al progetto Waterfront. "Un cittadino mi aveva segnalato la presenza di rifiuti nella zona retrostante il campo sinti – ha detto l’assessore all’ambiente Lorenzo Goppa – abbiamo effettuato un sopralluogo con l’assessora ai lavori pubblici Alice Moggi e la consigliera Michela Viola e abbiamo raccolto la disponibilità di alcuni sinti per darci una mano nella pulizia".

Ieri, dalle 9 alle 13, sotto una pioggia battente, gli amministratori e una decina di sinti che vivono nel campo di piazzale Europa si sono presentati armati di guanti e sacchi e si sono uniti ai volontari del gruppo “Sacco libera tutti“ che aveva già programmato un intervento sul lungoticino. "Abbiamo fatto una prima passata – ha confermato l’assessore –. Si passeggiava sui rifiuti e Asm non poteva essere presente insieme a noi. La prossima settimana interverrà con il ragno e porterà via tutto quello che è stato accantonato nella parte sottostante il campo".

I sinti, talvolta ritenuti responsabili della discarica, hanno sostenuto di vedere spesso persone che arrivano in auto e abbandonano rifiuti. "Speriamo che gli ecomobili e gli scarrabili disincentivino gli abbandoni nei fossi – ha aggiunto Goppa –. Da parte nostra, stiamo rivedendo il contratto con Asm e mettendo più cestini. Per chi sgarra, poi ci sono le sanzioni".

La discarica lungo il fiume dovrà essere ripulita completamente prima della bella stagione. Nel contempo, l’amministrazione sta intensificando il dialogo con la comunità di circa 300 sinti che da 40 anni risiedono in piazzale Europa. "Ci hanno garantito che ci daranno una mano anche in altre operazioni di pulizia – ha concluso l’assessore – non si fermeranno a quelle della zona in cui vivono".

Manuela Marziani