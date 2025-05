Per SpazioArte via al restyling da 150mila euro

Una vita travagliata quella di SpazioArte, rimasto l’unico contenitore culturale della città. Dopo che una ventina di associazioni lo avevano abitato e gestito, era arrivato il foglio di via dell’Amministrazione: locali non più adeguati, doveva scattare la riqualificazione. Sono passati anni per vedere approvato progetto e quadro economico. Ora, con uno stanziamento di 150mila euro, i lavori sono pronti a partire per rendere di nuovo agibile al cento per cento l’edificio di via Maestri del Lavoro. La struttura "presenta forti criticità strutturali e soprattutto logistiche che impediscono la completa messa a disposizione", si legge nella relazione tecnica degli uffici del municipio. Impianti, infiltrazioni, spazi interni e un bar rimasto dismesso da cica vent’anni.

"C’è consapevolezza dell’esigenza di spazi pubblici culturali fruibili che portino anche una rigenerazione urbana del territorio", scrivono ancora i funzionari. Da fulcro cittadino per eventi, convegni, attività delle onlus, con tanto di Informagiovani, bar, concerti e radio negli anni d’oro, a un luogo usato solo saltuariamente per qualche premiazione proprio a causa delle carenze strutturali. Se in passato era già stato ristrutturato con diverse centinaia di migliaia di euro, ora servono altri 150mila euro per portare avanti questo ennesimo progetto di riqualificazione che vuole fare di SpazioArte un centro spettacoli. Solo dopo si potrà pubblicare "un bando gestionale totale o parziale con la definizione di uno spazio attrezzato, anche se non in modo esclusivo, per attività rivolte ai giovani. È altrettanto necessario che il complesso sia dotato di un’area di ristoro, a servizio di chi parteciperà agli eventi proposti con l’ulteriore obiettivo di confermare e rafforzare il ruolo della struttura come catalizzatore e spazio di aggregazione". La.La.