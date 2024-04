Temporali violenti, incubo grandine e ancora neve in Lombardia: le previsioni. Allerta meteo: attenzione a Milano

Milano – Sarà un inizio settimana da incubo sul fronte meteo in Lombardia: dopo il brusco crollo delle temperature iniziato negli scorsi giorni, sulla regione sono attesi violenti temporali. Già dalla serata di oggi, domenica 21 aprile, l'area di bassa pressione tenderà ad espandersi verso ovest, portando uno dei suoi centri più freddi sulla la Penisola Iberica e il bacino del Mediterraneo. Questo determinerà tempo più instabile, in particolare nella giornata di lunedì 22 aprile, con precipitazioni che potranno risultare nevose fino a quote attorno a 900 metri circa. Attenzione anche al rischio grandine, che ha duramente colpito l’Emilia Romagna nelle scorse ore, e che potrebbe ripresentarsi anche in Lombardia, dopo le violente grandinate che hanno caratterizzato la fine del mese di marzo e il giorno di Pasquetta, con danni alle auto in sosta.

Grandine a Milano sabato 23 marzo (Foto facebook Elena Busato e Domenico Latino)

Allerta meteo gialla su Milano

E per domani sulla regione scatta anche l’allerta meteo. Infatti il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha diramato, a partire dalla mezzanotte di oggi una allerta gialla ordinaria per rischio idrogeologico sul territorio di Milano, che proseguirà fino alla mezzanotte di domani. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio delle eventuali criticità.

La primavera? Un miraggio (per ora)

Da mercoledì ci sarà un lieve miglioramento ma il tempo resterà fondamentalmente nuvoloso e instabile, con temperature ben al di sotto della media stagionale. Insomma, per vedere la vera primavera bisognerà attendere ancora. La regione, come gran parte del Nord d’Italia, resta sprofondata in un clima quasi invernale. E pensare che solo sette giorni fa a Milano si sfioravano i 30°. Un’illusione d’estate durata ben poco, per lasciare spazio a questo insolito “aprile-gennaio”.

Ma cosa succederà esattamente nelle prossime ore? Ecco le previsioni del bollettino meteo di Arpa Lombardia.

Meteo Lombardia: ancora april-gennaio

Oggi domenica 21 aprile

Precipitazioni: nella seconda parte della giornata deboli sparse: inizialmente a ridosso dei rilievi, tra metà pomeriggio-sera sera interessamento diffuso anche a restanti settori. Possibili anche a carattere di rovescio o temporale. Limite neve oltre 900 metri circa. Temperature: minime e massime in calo. In Pianura minime tra 2 e 5°C, massime tra 14 e 16°C. Zero termico: intorno a 1600 metri, in lieve abbassamento in serata. Venti: in pianura deboli inizialmente dai quadranti occidentali, tendenti dal pomeriggio a ruotare dal quadrante orientale con rinforzi a tratti verso sera. In montagna dai quadranti settentrionali: nella notte moderati a tratti forti, dal mattino in attenuazione deboli, verso sera da deboli a moderati.

Lombardia: previsioni meteo di lunedì 22 aprile (bollettino Arpa Lombardia)

Domani lunedì 22 aprile

Stato del cielo: nuvoloso o molto nuvoloso. Precipitazioni: fin dalla notte e per tutta la giornata, deboli o localmente moderate: inizialmente diffuse, dal pomeriggio sparse, con tendenza all'attenuazione e in parte esaurimento a partire da fascia alpina. Nella prima parte della giornata maggiormente interessato il settore occidentale, dal pomeriggio-sera maggior interessamento della fascia di Pianura e Appennino. Anche a carattere di rovescio o temporale. Neve oltre 700 metri circa. Temperature: minime in aumento, massime in calo. In Pianura minime intorno a 6°C, massime intorno a 11°C. Zero termico: intorno a 1100 metri. Venti: dai quadranti orientali: da deboli a moderati, con raffiche fino a forti; in attenuazione verso sera.

Martedì 23 aprile

Stato del cielo: da nuvoloso a irregolarmente nuvoloso. Precipitazioni: deboli sparse. Neve oltre 1100 metri circa. Temperature: minime in lieve calo, massime in aumento. Zero termico: intorno a 1400 metri circa. Venti: in pianura deboli variabili, con rinforzi da est su pianura orientale e pavese. In montagna deboli settentrionali.