Ponte 25 aprile, previsioni meteo in Lombardia: la minaccia “Genova Low” e l’incubo “Rondanata perfetta”. Ecco i giorni a rischio pioggia

Milano, 21 aprile 2024 – La settimana del ponte del 25 aprile non inizia sotto il miglior segno meteo, anzi tenete l'ombrello e una felpa pesante a portata di mano.

“Un flusso di aria fredda – spiegano gli esperti de Il Meteo – si proietterà verso le Alpi e tenderà ad aggirarle per l'effetto barriera della catena alpina. Spesso siamo di fronte ad ingressi orientali dalla Porta della Bora, ma questa volta accadrà qualcosa di diverso, tipico delle perturbazioni stile anni 90. Vediamo perché. Gran parte dell'aria fredda di origine artica tenderà infatti ad aggirare la barriera alpina incuneandosi attraverso la Valle del Rodano (in Francia) ed infine tuffandosi nel Golfo del Leone e Mar di Corsica. Il tutto alimentato anche da un nucleo gelido di ben -32 gradi a 5500 metri di quota, che destabilizzerà ulteriormente l'atmosfera”.

Genova Low

Questa configurazione meteorologica favorirà la formazione di un minimo di bassa pressione tra la Costa Azzurra, il Mar di Corsica ed il Golfo Ligure che in gergo meteo viene denominata con l'espressione inglese Genova Low ovvero la bassa pressione di Genova. Questa depressione ligure particolarmente rara negli ultimi anni è la perfetta configurazione barica per l'arrivo di diffuso maltempo su molte regioni del Nord Italia”. “Ma non è finita qui. Il Vortice ciclonico richiamerà anche piccola parte di aria fredda in entrata dalla Porta della Bora (Trieste), facendola risalire lungo tutta la Valpadana sino al Piemonte e favorendo la cosiddetta Rodanata Perfetta portatrice di piogge copiose, temporali ma anche la neve, addirittura fino a quote bassissime o in pianura su qualche regione. Il vortice sul ligure sarà dunque alimentato sia dalla parte di aria fredda in discesa dalla Valle del Rodano, sia dal rientro di correnti fredde da est in Valpadana”.

Meteo Lombardia

“In Lombardia- spiegano gli esperti di 3BMeteo - la nuova settimana vedrà un netto peggioramento delle condizioni meteo tra lunedì e martedì, con un vortice a carattere freddo che porterà piogge diffuse e clima quasi invernale. Neve sulle Alpi fino quote collinari. Nel corso dei giorni successivi, da mercoledì, graduale miglioramento con passaggio a cieli sgombri da nubi e temperature in rialzo. Possibile un nuovo peggioramento nel weekend, di stampo atlantico, seppur ancora oggetto di un'elevata incertezza previsionale”.

Ecco nel dettaglio i prossimi giorni in Lombardia secondo gli esperti di Arpa Lombardia

Lunedì 22 aprile 2024

Nuvoloso o molto nuvoloso. Precipitazioni fin dalla notte tra domenica e lunedì e per tutta la giornata, deboli o localmente moderate. Inizialmente diffuse, dal pomeriggio sparse, con tendenza all'attenuazione e in parte esaurimento a partire da fascia alpina. Nella prima parte della giornata maggiormente interessato il settore occidentale, dal pomeriggio-sera maggior interessamento della fascia di Pianura e Appennino. Anche a carattere di rovescio o temporale. Neve oltre 700 metri circa. Temperature minime in aumento, massime in calo. In Pianura minime intorno ai 6 gradi, massime intorno agli 11.

Martedì 23 aprile 2024

Da nuvoloso a irregolarmente nuvoloso. Precipitazioni: deboli sparse. Neve oltre 1100 metri circa. Temperature minime in lieve calo, massime in aumento.

Mercoledì 24 aprile 2024

Poco nuvoloso o velato sulla Pianura, nuvolosità irregolare a ridosso dei rilievi. Probabilità di precipitazioni deboli. Temperature minime senza variazioni di rilievo, massime in aumento.



Giovedì 25 aprile