Neve ad aprile, fiocchi bianchi anche in Lombardia: dove e quando

Milano, 22 aprile 2024 – Neve in Lombardia. Ebbene sì, nonostante sia fine aprile, alcune zone a quote medio alte si stanno imbiancando. Inevitabile, dopo il brusco crollo delle temperature iniziato negli scorsi giorni.

Già dalla serata di domenica 21 aprile, l'area di bassa pressione ha iniziato ad espandersi verso ovest, portando uno dei suoi centri più freddi sulla la Penisola Iberica e il bacino del Mediterraneo. Questo sta determinando tempo molto instabile con precipitazioni di pioggia e neve. Ma vediamo la situazione più nel dettaglio.

Neve nel Bresciano (frame video Facebook Rifugio Cai Valtrompia)

Oggi, lunedì 22 aprile, cielo molto nuvoloso o coperto con deboli piogge e locali rovesci. Neve sulle Alpi fino a 800-1000 metri. Freddo per il periodo con temperature in calo: massime tra 7 e 10 gradi.

Domani, martedì 23 aprile, tempo ancora molto nuvoloso al mattino con piogge e neve sulle Alpi fino a 1000 metri. Nel pomeriggio asciutto e variabile. Temperature in lieve aumento: 9-12°C.

Mercoledì torna il sole al mattino con passaggi nuvolosi nel pomeriggio. Temperature in lieve aumento tra 12 e 15 gradi.

Primi due giorni del ponte, giovedì 25 e venerdì 26 aprile, con tempo in in parte soleggiato, ma possibilità di isolati piovaschi. Temperature in ulteriore lieve aumento.

Questa mattina, molti paesi delle Orobie bergamasche, dagli 800 metri di quota, si sono risvegliati sotto la neve, che già aveva fatto capolino nella serata di domenica. Se non a quote molto alte, è probabile, stando alle previsioni meteorologiche, che i fiocchi si alternino alla pioggia, tra oggi e domani, con temperature anche vicine allo zero.

Foppolo, neve del 22 aprile 2024 (Frame video webcam vallebrembana.org)

Neve anche nel Bresciano. Domenica fiocchi bianchi sono caduti sopra la chiesetta di Sant’Emiliano a Sarezzo (1100 metri), mentre in località Pontogna, a Tavernole, la nevicata è stata più abbondante e ha ricoperto il rifugio Cai Valtrompia (1259 metri).

Risveglio imbiancato anche a Brunate (frazione San Maurizio). Imbiancate, questa mattina, anche le cime dei monti Lariani, come il Cornizzolo.

Brunate imbiancata, 22 aprile 2024

Un ‘cappuccio’ bianco anche per le cime delle montagne in provincia di Lecco. Durante la notte la neve è scesa fino alla quota di circa 1.000 metri: imbiancati il Pizzo D’Erna, il Magnodeno, il San Martino, Corni di Canzo e Moregallo.

In Valtellina, Livigno continua ad essere imbiancata. Grazie alla neve caduta nelle ultime settimane, il piccolo Tibet resta l’unica località in cui sono ancora aperti gli impianti. Chiusura prevista l’1 maggio. Un calendario allungato che fa la gioia di albergatori, ristoratori, commercianti e degli amanti dello sci, che potranno godersi le ultime discese della stagione. “Siamo ritornati a temperature natalizie – ha Marco Rocca, ad del Mottolino – In questi giorni al mattino ci sono 10 gradi sotto lo zero e questo ci permette di preparare al meglio le piste, perfette per gli sciatori, presenti in maniera massiccia”.

Livigno sotto la neve

Alcuni fiocchi di neve hanno imbiancato il Campo dei Fiori, come previsto dagli esperti meteo che avevano ipotizzato la possibilità di qualche nevicata fino a 500-700 metri fino alla mattinata odierna.