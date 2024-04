Weekend con caldo e sole in Lombardia, temperature fino a 30 gradi. Ma da martedì cambia tutto

Il weekend che si apre domani, sabato 13 aprile, regalerà ai lombardi un altro anticipo d’estate, con temperature che a Milano arriveranno a toccare i 27-29 gradi, valori decisamente sopra la media stagionale. Ma sarà soltanto un assaggio d’estate per i milanesi, perché già da martedì 16 aprile faremo un passo indietro, tornando nel pieno del clima primaverile con temperature più fresche e in alcuni casi quasi autunnali.

Weekend col sole in Lombardia

Ma intanto nei prossimi giorni sarà possibile godere degli effetti di un anticiclone africano, che dal Marocco si sta espandendo rapidamente su quasi tutto il continente europeo, inglobando anche l'Italia. Secondo Antonio Sanò de iLMeteo.it, la presenza dell'anticiclone subtropicale garantirà tre giornate piene di sole (sabato, domenica e lunedì) con il cielo che sarà prevalentemente sereno e più raramente poco nuvoloso. Come nel precedente weekend, anche nei prossimi giorni i valori massimi saliranno velocemente sopra la media del periodo di circa 7-8°C. Già da oggi si inizierà a sentire un clima più caldo con 23-25°C diffusi su molte zone, ma soltanto tra sabato 13 e domenica 14 aprile le temperature massime raggiungeranno valori praticamente estivi, fino a sfiorare in alcuni casi i 30 gradi.

Da martedì torna il fresco

La svolta meteo arriverà martedì 16 aprile, quando è previsto un radicale cambio di circolazione. Dalla Scandinavia infatti scenderà rapidamente un nucleo di aria fredda che entrerà in Italia dalla Porta della Bora (Alpi Giulie) facendo abbassare di parecchi gradi le temperature, che torneranno al di sotto della media stagionale. Il tempo sarà destinato a peggiorare con temporali e grandinate al Nordest, mentre da mercoledì 17 il tempo peggiorerà anche al Centro-Sud dove potrebbero verificarsi dei nubifragi. Insomma quella che ci attende è un’altalena di temperature che in pochi giorni ci faranno passare dalla primavera all’estate per poi saltare a giornate quasi autunnali. Capricci del meteo.