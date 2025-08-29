Sergio Corsano, il papà eroe inghiottito dal lago. Ricerche a oltranza, in Germania si spera sia vivo: ''Sarebbe un miracolo''

Dorio (Lecco), 29 agosto 2025 – Le ricerche proseguono a oltranza, giorno e notte, con qualsiasi condizioni meteo. Sergio al momento però non si trova ancora

I vigili del fuoco durante le ricerche nel lago di Como

Le ricerche

Dopo essere rientrati in porto solo in tarda serata di ieri, nonostante una giornata di maltempo, questa mattina presto i vigili del fuoco del Nucleo sommozzatori di Sardegna, arrivati apposta da Cagliari, sono salpati di nuovo a bordo della loro barca per la ricerca strumentale e con il loro Rov per cercare Sergio Corsano, il turista tedesco di 55 anni disperso nel lago di Como da lunedì, dopo essersi buttato in acqua al largo di Dorio per aiutare i suoi due figli di 16 e 10 anni in difficoltà per il vento e le onde che si erano alzati all'improvviso. Stanno scandagliando il fondale, a 200 metri di profondità, dove si presume sia affondato il corpo di Sergio: un lavoro lungo, meticoloso, che richiede molta pazienta, ma anche molta abilità nel manovrare il drone sottomarino, per non alzare fanghiglia che altrimenti ridurrebbe la visibilità e per non tralasciare alcun target segnalato da sonar e ecoscandaglio di cui è provvisto il mini-sommergibile. E' il quinto giorni di ricerche.

In Germania

A Buhl, paese dove Sergio abita ed è proprietario di due ristoranti, una cittadina tra la valle del Reno e i vigneti e la Foresta Nera nel sud ovets della Germania, intanto c'è chi ancora spera che il 55enne sia ancora vivo. "Sarebbe davvero più di un miracolo se fosse ancora vivo", ammette tuttavia realisticamente il sindaco della località Hubert Schnurr. I locali del papà eroe al momento sono aperti, nonostante la tragedia, e quindi non occorre alcun sostegno economico né ai familiari, né ai collaboratori del ristoratore. “Ma se ci fosse bisogno di aiuto, ovviamente siamo pronti a intervenire", assicura sempre il sindaco, tramite i giornalisti della Dpa, l'Agenzia stampa tedesca. Sergio, oltre a gestire le sue attività insieme al socio e cognato, fratello della moglie Nathalie, a Buhl è pure promotore di manifestazioni estive, con stand, musica e dj del posto.