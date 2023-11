Tempesta Ciaran, è allarme anche in Lombardia. Ecco dove e quando colpirà

Milano, 2 novembre 2023 - La tempesta atlantica Ciaran pilotata da un profondo ciclone nei pressi delle Isole Britanniche flagella Francia e Spagna ma nelle prossime ore sarà in Italia sulle regioni del Nord e su quelle del Centro tirrenico in particolare.

Perturbato fino a domenica, poi tornerà l'alta pressione. Sono le previsioni di Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it. "L'intensità delle piogge potrebbero creare disagi e problemi idrogeologici - osserva - Oltre alle precipitazioni, il vento aumenterà repentinamente di intensità. Verso sera raffiche di Libeccio e Scirocco potranno superare i 90 km/h abbattendosi il primo sulle coste tirreniche e il secondo su quelle dell'alto Adriatico. Le precipitazioni risulteranno abbondanti in Liguria, Lombardia, medio alto Veneto e Friuli Venezia Giulia con alto rischio di nubifragi. Verso sera l'aria fredda favorirà l'abbassamento della quota neve sulle Alpi con i fiocchi che potranno scendere fino sotto i 1400 metri in Alto Adige e in Val d'Aosta". Venerdì ultime precipitazioni sul Triveneto e sulle centrali tirreniche fino in Campania "e poi forti sulla Calabria tirrenica nella notte" aggiunge l'esperto. Nel corso del weekend altra perturbazione con "il fronte piovoso che avrà più o meno la stessa traiettoria del precedente e con effetti simili. Sabato dopo le piogge del mattino al Sud, il tempo peggiorerà al Nord a partire da ovest verso est con precipitazioni via via più forti, e raggiungerà pure le zone Tirreniche. Domenica, ancora maltempo su Triveneto, Toscana, Umbria, Lazio e Campania, ma entro sera migliorerà".

Meteo Lombardia

Le previsioni di Arpa Lombardia, dove è stata emessa un’allerta arancione e alcuni Comuni, ad esempio Monza hanno deciso di chiudere i cimiteri oggi pomeriggio i cimiteri e di sospendere le celebrazioni religiose. Sempre osservati speciali il Seveso e il Lambro dopo il nubifragio di martedì.

“Tra oggi e domani mattina transito verso est di un sistema perturbato atlantico molto intenso, dapprima relativamente mite e con afflusso di aria fredda nelle prossima notte. Tra domani pomeriggio e sabato mattina flusso occidentale fresco a curvatura ciclonica ma non perturbato, con nuvolosità variabile e ventilazione occidentale senza rinforzi diffusi. Tra sabato pomeriggio e domenica mattina nuovo impulso perturbato, meno significativo del primo ma sempre con precipitazioni diffuse; zero termico in rialzo. In seguito correnti occidentali con nuvolosità variabile, bassa probabilità di precipitazioni significative, lieve avvezione fresca in quota solo da martedì sul Nordovest; in pianura temperature minime in moderato o forte calo, massime invece stazionarie”.

Allerta gialla a Milano

Prosegue l'allerta meteo per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali sul territorio di Milano. L'allerta gialla, già in essere da questa mattina, proseguirà fino a domani, venerdì 3 novembre. Lo comunica, con una nota, il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia.

Nella nota, si raccomanda di non sostare sotto gli alberi e le impalcature di cantieri, dehors e tende. Si consiglia, inoltre, di provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento. Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile è attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi e per coordinare gli eventuali interventi.

Chiuso il valico della Forcola

Violente raffiche di vento e una bufera di neve hanno spinto Anas e Comune di Livigno di chiudere, in via precauzionale, il valico alpino della Forcola, in provincia di Sondrio. La chiusura scatta dalle 14.30 di oggi e il provvedimento rimarrà in vigore sino ad almeno domani mattina, nella speranza di un miglioramento climatico. Le avverse condizioni meteo hanno reso difficoltosa la circolazione dei veicoli. Ora la località turistica dell'alta Valtellina è raggiungibile, dal resto della Lombardia, dal passo del Foscagno dopo avere percorso la statale 38 dello Stelvio sino a Bormio.

Ecco le previsioni nel dettaglio:

Giovedì 2 novembre 2023

Precipitazioni diffuse, anche forti sui rilievi (localmente molto forti sulle Prealpi Centro-Orientali) persistenti per tutta la giornata ma più intense nel tardo pomeriggio; anche a carattere temporalesco dal tardo pomeriggio-sera a partire da ovest. Neve oltre 2000-2400 metri nel pomeriggio, in brusco abbassamento in serata dapprima sul Nordovest e poi su tutta la fascia alpina fino a 1700-1800 metri. Temperature massime in pianura tra 13 e 15 gradi. Venti da moderati a forti: in pianura orientali, in montagna meridionali; tendenti a ruotare da ovest in serata.

Venerdì 3 novembre 2023

Nella notte ovunque molto nuvoloso o coperto, al mattino irregolari schiarite a partire dai settori occidentali. Nel pomeriggio nuvolosità variabile con passaggi diffusi di nubi a media quota e locali addensamenti sui settori orientali; in serata tendenza a rasserenare. Precipitazioni nella notte moderate diffuse sui settori centro-orientali, deboli sparse su quelli occidentali, a prevalente carattere di rovescio o temporale; al mattino deboli rovesci residui sui settori centro-orientali, in rapido esaurimento. Nel pomeriggio possibili piovaschi o rovesci sparsi sui settori centro orientali. Neve oltre 1400 metri, localmente nella notte oltre 1100-1200 metri. Temperature minime in lieve o moderato calo, massime in lieve rialzo. In pianura minime tra 6 e 10 gradi, massime tra 14 e 17 gradi. Venti in pianura da deboli a moderati dai quadranti occidentali o variabili, con possibili locali e temporanei rinforzi sulla bassa pianura; in montagna moderati da nordovest od ovest con rinforzi su Appennino e settori orientali.