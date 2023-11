Protezione civile: Seveso al livello di attenzione. Possibile nuova esondazione

Milano, 2 novembre 2023 – Suona di nuovo l’allarme Seveso. Dopo l’esondazione di martedì mattina, seguita alle forti piogge cadute nelle prime ore dell’alba, il torrente che scorre per di più lungo un tracciato sotterraneo a Milano torna a minacciare i quartieri di Niguarda e Isola.

Interventi per ripulire le strade di Niguarda (Salmoirago)

La Protezione Civile, infatti, questo pomeriggio ha comunicato che “il torrente Seveso ha raggiunto la soglia di attenzione”. Colpa della pioggia che si sta abbattendo da diverse ore su Milano e, soprattutto, sull’hinterland. Il timore è che il Seveso possa esondare di nuovo.

Ancora allerta gialla

Del resto nel capoluogo è ancora in vigore l’allerta maltempo di colore giallo diramata dal Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali. L'allerta proseguirà fino a domani, venerdì 3 novembre.

La raccomandazione per i cittadini è quella di non sostare sotto gli alberi e le impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante poi mettere in sicurezza oggetti e vasi sui balconi e tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento.

Il Centro operativo comunale della Protezione civile è attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi e per coordinare gli eventuali interventi.