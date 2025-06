La prima ondata di caldo africano: temperature fino a 36 gradi a Milano e in Lombardia

Caldo africano o caldo sopportabile? Sicuramente fa caldo e lo farà ancora nei prossimi giorni, il resto dipende dal grado di sopportazione personale e dall’orario, visto che la colonnina del termometro oscilla in pianura tra i 18 e i 36 gradi.

La tendenza decisamente estiva proseguirà per tutta la settimana in Lombardia con tempo asciutto e cieli sereni o poco nuvolosi sia di giorno che di sera e scarse precipitazioni. Condizioni favorevoli, dunque, per i primi vacanzieri o per chi, finita la scuola, vuole concedersi qualche gita fuori porta. Ma con i primi caldi arrivano anche i consueti inviti alla prudenza per le fasce più a rischio, come anziani e persone con problemi di salute: meglio uscire di prima mattina o a tardo pomeriggio, dieta leggera, ingerire liquidi, evitare cibi grassi e alcolici. Andiamo a vedere le previsioni meteo giorno per giorno, grazie 3BMeteo.it

Caldo a Milano

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su basse pianure occidentali, basse pianure orientali, pedemontane-alte pianure, Prealpi occidentali, Orobie, Prealpi orientali e Alpi Retiche cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali.

Caldo africano in arrivo

Continua l’alta pressione ma cambia leggermente lo scenario. Sulle Orobie cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sulle Alpi Retiche cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio, responsabile di deboli piogge serali. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali.

Il rinforzo di un campo anticiclonico di matrice subtropicale garantirà, almeno fino a sabato, giornate all'insegna del tempo stabile e del clima prettamente estivo sulla Lombardia, salvo locale variabilità diurna in area alpina da venerdì. Il caldo tenderà a farsi sentire a partire da metà settimana, quando le temperature massime potranno iniziare a toccare punte di 35-36°C in Pianura Padana. Molto probabile un ritorno di acquazzoni e temporali a metà mese.