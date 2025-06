Vacanze vip, Chiara Ferragni: "Napoli mon amour"

Napoli - Trasferta partenopea per l'imprenditrice digitale Chiara Ferragni che ha trascorso una parentesi di relax e divertimento a Napoli, in una full immersion tra i colori e i sapori della città campana, dall'immancabile pizza napoletana (uno dei piatti preferiti dell'influencer) alla granita al limone (perfetta per queste giornate di caldo torrido) passando per le tradizionali sfogliatelle (questa volta nella variante "liscia"). Ferragni si è anche lasciata contagiare dall'allegria e dall'entusiasmo della città (compreso un venditore che la chiama "Ferragna" e la abbraccia prima di fare un selfie insieme). Tra sorrisi, giri per il cuore di Napoli e maglie a tema, l'imprenditrice si è goduta la vacanza, in una città che le è sempre stata cara.