Maltempo nel Bresciano: il Chiese rompe gli argini a Vobarno e Gavardo. Una frana sulla provinciale a Cevo

Brescia, 2 novembre 2023 – La nuova ondata di maltempo ha fatto di nuovo scattare l’allarme frane ed esondazione di fiumi e torrenti, sorvegliati speciali. Tra questi c’è il Chiese, che a Barghe, in Vallesabbia, in qualche punto ha rotto gli argini e ha raggiunto alcune abitazioni. In serata è esondato in più punti a Vobarno ed è finito sulla Statale e strade limitrofe. Esondato anche a Gavardo. Qui in via precauzionale era stato convocato il Coc (centro operativo emergenza comunale) per gestire la piena prevista per la notte, sono stati preventivamente chiusi strade (via Tebaldina) e parcheggi attigui e il ponte in prossimità di Sopraponte. Ai residenti è stato raccomandato di non sostare negli interrati o ai piani terra.

La polizia Locale della Valle del Chiese ha reso noto che la Statale 240 da Storo per Tremalzo è stata chiusa. Idem per la strada per Presegno, frazione di Lavenone, inagibile per un crollo di materiale.

Allerta livello 2

Il Chiese gonfio di acqua ha generato timore pure a Montichiari, Calcinato, Bedizzole, dove la Protezione civile ha diramato un’allerta di livello 2 (su 3). Monitorati pure il Mella e l’Oglio. Le piogge incessanti hanno provocato inoltre nuove frane: a Gargnano sulla Sp 9 si è verificato uno smottamento, e la strada per Valvestino è chiusa. Problemi si registrano poi in val Dorizzo, frazione di Bagolino, dove un versante della strada all’altezza del torrente Sanguinera sta cedendo progressivamente a valle.

Anche a Brescia sono state attivate Procivil e polizia Locale per il rischio idrogeologico (giallo) e idraulico (arancione). I corsi d’acqua tuttavia in serata apparivano sotto controllo. Il maltempo potrebbe avere contribuito a un guasto di una cabina della rete elettrica a Casazza, con 200 utenze senza corrente.

Frana a Cevo

In serata la SP84 KM 7+400 a Cevo è stata chiusa causa di una frana. Il personale manutentore ha provato a liberare immediatamente la strada, ma non essendo possibile operare in sicurezza è stata disposta la chiusura della strada provinciale al fine di garantire la pubblica incolumità. Dopo qualche ora, sempre in serata, è stata da poco riaperta con senso unico alternato a vista. Domani si proseguirà con i lavori di pulizia e ripristino.