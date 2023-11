Violenti temporali sul Lodigiano: gli alberi caduti fanno danni ovunque

Lodi, 2 novembre 2023 – Maltempo nel Lodigiano, raffica di interventi dei vigili del fuoco. Forti raffiche di vento e pioggia hanno provocato diversi problemi nel Lodigiano. Sono caduti una serie di alberi, che hanno ceduto alle sollecitazioni dell'aria, in varie località: alle 11.25 un albero è caduto a Lodi in viale Milano, dove è stata allertata anche la Questura.

Problemi anche alle 11.45 in via Massena, sempre a Lodi, dove una pianta è precipitata su due autovetture in sosta, lasciando danni rilevati dalla polizia di Stato; un altro albero ha ceduto, sempre nel Capoluogo, in via Napoli, alle 11.55; alle 13 a Codogno, in via Carducci, è stata necessaria una verifica stabilità su un balcone di una abitazione privata; sempre allo stesso orario, sulla Provinciale 202 di Mulazzano, c’era un palo Telecom pericolante.

Un altro albero è caduto su auto in sosta, in piazzale Polenghi Lombardo a Codogno, alle 14.10, mentre alle 15.30, a San Rocco al Porto, in via don Minzoni, sono state segnalate infiltrazioni d'acqua in un immobile.

Alle 16.15 c'erano inoltre tegole pericolanti su un immobile di Lodi, in via Torretta. I vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi e del distaccamento volontario di Casalpusterlengo, hanno quindi fatto la spola per aiutare chi aveva bisogno di aiuto.