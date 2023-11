Maltempo in Valtellina, neve e vento: chiude il Passo della Forcola a Livigno

Sondrio, 2 novembre 2023 – Nuova ondata di maltempo in Valtellina.

Il Comune di Livigno, d'intesa con Anas e tutte le autorità competenti, ha stabilito la chiusura precauzionale del Passo Forcola a partire dalle 14:30 di oggi.

Le forti nevicate e le raffiche di vento presenti in quota renderebbero difficoltoso, se non impossibile, il transito veicolare. Tale disposizione resterà in vigore fino ad almeno la mattinata di venerdì 3 novembre.

Il collegamento attraverso la Valposchiavo tra la Valtellina e Livigno era comunque bloccato da giovedì 26 ottobre a causa di una frana. Per raggiungere il Piccolo Tibet è necessario passare dal Passo del Foscagno.