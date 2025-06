Milano, porta a spasso il cane: aggredita e palpeggiata da un uomo

Milano, 16 giugno 2025 – Scende di casa per portare a passeggio il cane e viene aggredita da un uomo che prima le urta la spalla e poi la palpeggia. È successo verso l'1.30 della notte tra sabato e domenica in zona Navigli a Milano. La vittima, scesa di casa, stava camminando sul marciapiedi di via Pavia in direzione di via San Gottardo, quando ha visto arrivare in direzione opposta alla sua un 29enne del Bangladesh.

L’arresto

In un primo momento ha temuto che volesse prenderle il cane, poi però il 29enne, passandole accanto, le ha urtato una spalla e con la mano sinistra l'ha palpata nelle parti intime. A quel punto la donna si è messa a gridare, richiamando l'attenzione di una pattuglia della polizia locale che passava di lì. L'aggressore si è allontanato verso via Ascanio Sforza, ma è stato raggiunto dagli agenti, che lo hanno arrestato in flagranza.

L’aggressione sul bus

A fine marzo una ragazza di appena 14 anni era stata aggredita e molestata a bordo di un autobus della 63, all’estrema periferia ovest della città. La 14enne era partita poco prima dall'abitazione in cui vive con i genitori, al quartiere degli Olmi, per andare a casa di un'amica. L'uomo seduto di fianco all'adolescente aveva iniziato a palpeggiarla. Lei si era alzata, senza che gli altri passeggeri si accorgessero di nulla, e si era avvicinata all'uscita nonostante non fosse la sua fermata.

Il molestatore l’aveva però seguita, tanto che la minorenne, terrorizzata, aveva telefonato prima al fratello e poi all'amica per segnalare il pericolo. In via Lucera, l'uomo le è saltato addosso, scaraventandola a terra e sfilandole i pantaloni; le urla della ragazzina avevano richiamato l’attenzione di una donna. L’uomo era poi arrestato dalla Polizia locale, che dopo un’indagine era andato a bussare alla porta di casa.