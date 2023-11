Como, il lago sfiora i 148 centimetri: passerelle per i pedoni in piazza Cavour

Como, 2 novembre 2023 - È stato completamente chiuso il lungolago di fronte a piazza Cavour dove la Protezione civile per cercare di monitorare la situazione ha montato anche una seconda idrovora in grado di aspirare fino a 10mila litri acqua al minuto.

Ciononostante il livello del Lario, alimentato dalle piogge che dalla notte scorsa si stanno abbattendo sulle province di Como, Lecco e la Valtellina è cresciuto raggiungendo quota 147,8 centimetri sopra lo zero idrometrico.

Con la strada sul lungo lago chiuso la Polizia locale invita gli automobilisti ad utilizzare il percorso alternativo della Ztl passando da via Rodari a via Cairoli e la corsia preferenziale da via Sauro, viale Battisti e via Milano.

Non solo le auto, anche i pedoni sono in difficoltà a causa dell’acqua alta in piazza Cavour dove entro breve verranno montate le passerelle.