Temporali e grandine, rischio a Milano e in Lombardia: dove e quando. Poi arriva il caldo

Non illudiamoci. Dopo una brevissima tregua anticiclonica che, a Milano e in Lombardia, ha regalato un fine settimana di bel tempo e un graduale aumento delle temperature, la situazione meteorologica torna subito a complicarsi. Stando agli esperti de ilMeteo.it, sono in arrivo correnti instabili di origine oceanica, sospinte da un vasto e minaccioso vortice ciclonico attualmente collocato nei pressi della Francia.

Lunedì mattina, 12 maggio, ci saranno ancora sole e cielo azzurro. Ma dal pomeriggio l’instabilità si intensificherà in maniera marcata: rovesci e temporali, inizialmente confinati ai rilievi, tenderanno ad estendersi progressivamente anche alle aree di pianura. Le regioni più interessate al Nord saranno alta Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e gran parte del Triveneto dove non si escludono episodi temporaleschi anche di forte intensità, accompagnati da colpi di vento e locali grandinate. Maltempo anche martedì 13 maggio, mentre mercoledì la situazione potrebbe migliore per poi peggiorare di nuovo. Insomma, si torna a fare i conti con una Primavera dispettosa, incapace di stabilizzarsi in modo duraturo. E anche nei prossimi giorni resterà esposta all’influenza di parecchie note instabili, mantenendo viva l’incertezza del tempo e la variabilità tipica della stagione.

E allora, quando arriverà l'estate? Si dovrà aspettare il solstizio, il 21 giugno? Stando sempre agli esperti de ilMeteo.it, dopo questo tira e molla, la svolta potrebbe arrivare verso la fine del mese di maggio, grazie ad una maggiore ingerenza di un promontorio del più vasto anticiclone africano: in quei frangenti ci sarà dunque verosimilmente spazio per una prima duratura fase estiva su buona parte dell'Italia che ci accompagnerà fino all'avvio di giugno; non è escluso che si possano toccare punte massime verso i 30°C, soprattutto sulle pianure del Nord, sulle due Isole Maggiori e sui settori tirrenici.