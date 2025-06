Caldo negli asili, i genitori donano ventilatori

Nidi e scuole dell’Infanzia sono nella morsa del caldo. Non è accettabile che i bambini stiano ore in stanze con temperature di 33 gradi e neppure che gli educatori siano costretti a lavorare in queste condizioni". A denunciarlo è Simona Mei, coordinatrice educazione di Uil Fpl Milano, rappresentante dei lavoratori e responsabile sicurezza, per anni educatrice in una struttura comunale. Negli ultimi giorni – in cui a Milano ci sono stati picchi fino a 36 gradi – ha raccolto gli appelli di numerosi colleghi, con foto che testimoniano le temperature negli asili. La preoccupazione cresce anche in vista di luglio, "quando 91 sezioni di nido e 87 di scuola dell’Infanzia diventeranno centri estivi". Già adesso, "in molte scuole sono i genitori a far fronte all’emergenza donando ventilatori e condizionatori portatili. Dispositivi che portano di refrigerio ma che non risolvono il problema; poi non tutte le famiglie hanno questa possibilità e di conseguenza non per tutti ci sono questi dispositivi in più". Il caldo eccessivo negli asili è una questione che preoccupa da anni genitori e operatori. In alcune strutture, gli impianti sono stati adeguati consentendo di climatizzare gli ambienti regolando temperatura e umidità.

"Ma sono ancora la minoranza – evidenzia Mei –. Nelle scorse settimane avevo scritto al Comune chiedendo di verificare la presenza e l’efficienza dei ventilatori visto che molti apparecchi dati in dotazione alle scuole sono insufficienti numericamente e carenti di un’adeguata potenza nell’erogazione dell’aria. Ho chiesto di provvedere affinché tutto funzionasse almeno nelle sedi aperte anche nel mese di luglio. L’ondata di calore è arrivata prima. Nei prossimi giorni invierò una lettera al sindaco". Intanto le famiglie hanno fornito ventilatori e condizionatori. "Si scopre ora – attacca Riccardo Truppo, consigliere comunale di FdI – che Milano è una città dove fa caldo. Il tentativo di autogestione a cui stiamo assistendo, visto che i genitori portano ventilatori o condizionatori oppure organizzano collette, è l’ultimo capitolo di un libro scritto veramente male. Nella prossima discussione di Bilancio cercheremo di far trovare all’Amministrazione quei 150mila euro necessari per questo tipo di apparecchi negli asili. Ritengo che l’Amministrazione continui a perdere di vista le priorità delle famiglie e della città". M.V.