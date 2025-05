Prime le nuvole, poi arriva il sole: un weekend finalmente primaverile. Le previsioni meteo in Lombardia

Inizia un nuovo weekend con l’incognita del meteo, dopo le precipitazioni e il brusco calo delle temperature dei giorni scorsi che hanno riportato la neve in montagna. Sarà dunque un fine settimana all’insegna dell’instabilità e potremo goderci cieli sereni e assolati come vorrebbe la stagione primaverile. Venerdì mattina il sole splendeva su quasi tutta la regione, più o meno nitidamente, visto che nella bassa padana insistono ancora nubi con qualche debole pioggia. Che succederà nelle prossime ore?

Si annuncia un fine settimana di bel tempo a Milano e nel resto della Lombardia, con qualche eccezione

La tendenza indicata da 3BMeteo suggerisce una generale variabilità ma in un contesto per lo più asciutto, qualche nube in più nella giornata di domenica. Il tutto sarà accompagnato da un rialzo delle temperature fino a valori in linea con le medie del periodo e prossime ai 25-27°C nei valori massimi.

La pressione diminuisce favorendo l'arrivo di aria più umida che determina un rapido aumento delle nubi, sino a cieli molto nuvolosi dal pomeriggio. Nello specifico sulle basse pianure occidentali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sulle basse pianure orientali cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; sulle pedemontane-alte pianure nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; sulle Prealpi occidentali cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio, responsabile di deboli piogge serali; sulle Orobie cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, con nubi in rapido aumento dal pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; sulle Prealpi orientali cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. Nuvoloso ma senza fenomeni in serata; sulle Alpi Retiche cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio.

La pressione torna ad aumentare, favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. Nello specifico sulle basse pianure occidentali giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; su basse pianure orientali, Prealpi occidentali e Orobie nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sulle pedemontane-alte pianure cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata; sulle Prealpi orientali cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; sulle Alpi Retiche cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud-orientali.

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche sparuto annuvolamento nel corso del pomeriggio. Nello specifico su basse pianure occidentali, pedemontane-alte pianure e Prealpi occidentali cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sulle basse pianure orientali giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sulle Orobie nubi sparse, a tratti più compatte nel pomeriggio, alternate a schiarite per l'intera giornata; su Prealpi orientali e Alpi Retiche nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-occidentali.