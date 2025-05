A Livigno è ancora inverno: fitta nevicata sul piccolo Tibet. Freddo e pioggia forte nelle località di fondovalle

Livigno (Sondrio), 22 maggio 2025 – È primavera avanzata, ma in Valtellina e Valchiavenna il clima sembra quello della stagione invernale. Oggi gli abitanti di Livigno, a 1816 metri di quota, si sono svegliati sotto una fitta nevicata. Più in generale la neve è tornata sulle cime delle montagne del cosiddetto Piccolo Tibet.

La situazione nelle località di fondovalle

E nel resto della provincia di Sondrio cosa sta succedendo in queste ore? Freddo e pioggia intensa hanno caratterizzato la giornata nelle località di fondovalle con rischio di pozze d'acqua sulle principali strade e l'invito della Polstrada del Comando provinciale di Sondrio a moderare la velocità e a rispettare le distanze di sicurezza perché le frenate sono più difficili sull'asfalto viscido.

Cosa dicono le previsioni meteo

Un impulso instabile in arrivo dalla Francia in queste ore ha raggiunto l'Italia, portando una nuova fase di maltempo da oggi, con piogge e temporali al Nord in estensione serale al Centro. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano un weekend instabile al meridione, mentre da domenica è atteso un aumento della stabilità su tutta la penisola; si fa strada per la prossima settimana una possibile rimonta dell'anticiclone, con temperature in aumento.