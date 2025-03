Primavera sì ma con nuvole rapide e ombrello in tasca: le previsioni meteo del weekend in Lombardia

Cosa ci aspetta nelle prossime ore sul fronte meteo? Tempo in larga parte stabile e soleggiato oggi, venerdì 28 marzo e nel fine settimana, pur con il transito di annuvolamenti irregolari di tanto in tanto. Non è escluso un breve peggioramento nella giornata di sabato, specie su basse pianure orientali, ma nessuna allerta per il momento in Lombardia.

Temperature gradevoli, tipicamente primaverili, nell'ordine dei 20°C, con calo termico atteso nel weekend a seguito di ingresso di correnti asciutte da nord. Ecco le previsioni meteo odierne e per i prossimi giorni.

Situazione incerta nel weekend sul fronte meteo

Sono previste condizioni prevalentemente stabili fino a metà pomeriggio; in serata non è esclusa debole pioggia sulla fascia orientale della Regione. Ventilazione debole ovunque con possibile rinforzo in serata in Valchiavenna. Sulle basse pianure orientali nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata.

Pressioni medio-alte interessano la Regione garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato. Nello specifico sulle basse pianure occidentali cieli molto nuvolosi con deboli piovaschi pomeridiani. In serata schiarisce; sulle basse pianure orientali cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera; sulle pedemontane-alte pianure cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite dalla serata; su Prealpi occidentali e Alpi Retiche nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sulle Orobie cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata; sulle Prealpi orientali cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite.

Tempo generalmente soleggiato. Nello specifico su basse pianure occidentali, basse pianure orientali, pedemontane-alte pianure, Prealpi occidentali, Orobie, Prealpi orientali e Alpi Retiche cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali.