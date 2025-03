Varese, una nuova stazione meteo alla Schiranna: “Un servizio per turisti, sportivi e agricoltori”

Varese, 27 marzo 2025 – È stato il colonnello Mario Giuliacci a inaugurare la stazione meteo posizionata alla Schiranna da Alfa, gestore del servizio idrico integrato della provincia di Varese. Il noto meteorologo, da decenni volto delle previsioni del tempo in televisione, ha accolto l’invito di Alfa, con cui collabora da un paio d’anni attraverso interviste e approfondimenti sul giornale online Alfanotizie con cui il gestore svolge un’opera di informazione sui fenomeni legati al mondo dell’acqua. La location per la stazione meteo, un impianto di ultima generazione, non poteva dunque che essere in riva al Lago di Varese, sulla terrazza dell’edificio che ospita la sede della Canottieri Varese. Presenti all’inaugurazione anche il presidente di Alfa Paolo Mazzucchelli, la vicesindaca di Varese Ivana Perusin e il vicepresidente della Canottieri Claudio Minazzi.

Il colonnello Mario Giuliacci non è voluto mancare

Giuliacci in cattedra

Prima di tagliare il nastro della nuova stazione, Giuliacci ha tenuto una breve lezione di meteorologia, ricordando tutti gli ambiti per i quali è utile conoscere i dati e i parametri del tempo. Innanzitutto l’agricoltura per capire come e quanto irrigare in base alle piogge e all’umidità, l’edilizia per sapere quando fare una gettata di cemento per far sì che sia efficace, i trasporti in caso di condizioni estreme come la neve. Le condizioni meteo (e in questo sarà utile proprio la nuova stazione) sono poi ovviamente importanti per il turismo, consentendo a chi arriva da fuori città e vuole visitare Varese e il suo lago di sapere se aspettarsi sole o pioggia.

Canottaggio e meteo

E poi c’è lo sport: in quest’ottica si legge la collaborazione con la Canottieri Varese e con il comitato organizzatore degli eventi internazionali che tutti gli anni si tengono alla Schiranna. È infatti richiesto esplicitamente dalla federazione mondiale un punto fisso per monitorare le condizioni atmosferiche durante il periodo delle gare. Non ultimo l’aspetto educativo: la stazione meteo della Schiranna diventerà un luogo privilegiato per attività che coinvolgeranno le scuole e che permetteranno a bambini e ragazzi di conoscere da vicino il mondo della meteorologia. Tema su cui c’è ancora molto da lavorare, come ha rimarcato il colonnello Giuliacci.

La Webcam

“Siamo il paese più ignorante in meteorologia in tutta Europa: si insegna dovunque tranne che in Italia. La meteorologia è conoscere ciò che ci circonda, non conoscere nulla è gravissimo, va spiegato già ai ragazzi delle elementari”. La stazione meteorologica posizionata in riva al lago è formata da diversi strumenti: termometro, igrometro, barometro, pluviometro e anemometro. Ma c’è anche una webcam, che inquadra h24 lo specchio d’acqua: le immagini, insieme ai dati meteo aggiornati, sono consultabili online sul sito alfanotizie.it alla sezione “La salute del tuo lago“.