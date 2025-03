Allarme valanghe in Lombardia, ecco la mappa del pericolo e i consigli di Arpa

Milano, 12 marzo 2025 - Pericolo valanghe in Lombardia secondo il centro regionale neve e valanghe di Arpa Lombardia che si aggiunge all’allerta meteo gialla per temporali in vigore sino alle 6 di domani, giovedì 13 marzo. .

Il problema - viene spiegato dall'agenzia in una nota - sono le "continue nevicate che stanno interessando la regione in queste ore" e che proseguiranno nei prossimi giorni.

Grado tre

Il pericolo è di grado tre, ovvero “'marcato”, su Retiche, Adamello e Orobie, “moderato” (grado due) su Prealpi Lariane, Bresciane e Bergamasche, debole (uno) su Prealpi Varesine, in una scala europea del pericolo compresa tra uno e cinque (molto forte).

Lastroni soffici

Sulla regione ci sono problemi di "neve ventata oltre il limite del bosco, con lastroni soffici che saranno di difficile individuazione a causa del ricoprimento determinato dalle nevicate in corso". E così - viene spiegato nella nota - "fragili ancoraggi tra neve vecchia e neve recente potranno cedere al passaggio di un singolo sciatore su molti pendii, a qualsiasi esposizione".

Pianificare le uscite

Il centro regionale invita dunque "alla prudenza e consiglia di tenersi informati consultando il Bollettino neve e valanghe sul sito dell'agenzia, dove le previsioni sono aggiornate quotidianamente. È importante - viene sottolineato - pianificare le uscite informandosi

sulle situazioni sito specifiche, tenendo presente che il manto nevoso è molto variabile, che è necessario procedere con spirito critico nei confronti dei singoli pendii da attraversare e che bisogna procedere con adeguate distanze di sicurezza per evitare sovraccarichi eccessivi".

L'ultima raccomandazione è di "avere sempre con sé l'attrezzatura di autosoccorso composta da artva (apparecchio di ricerca in valanga), sonda e pala".