Lago di Garda sopra la quota di guardia di 135 centimetri sopra lo zero idrometrico di Peschiera. Le piogge degli ultimi giorni hanno gonfiato il lago, tanto che, dal 21 marzo, è stato aumentato il deflusso a 85 mc al secondo, il massimo possibile in questo momento, per tenere stazionario il livello del Benaco. Dal primo di aprile si procederà a aumentare ulteriormente il deflusso. "Come previsto siamo arrivati a 145 cm (23 marzo, ndr.), con tendenza alla crescita. D’altronde avevo segnalato ad Aipo che, pur apprezzando lo sforzo, la derivazione di 85 metri cubi al secondo, stante il contesto meteo, è insufficiente – ha fatto sapere nella giornata di domenica Pierlucio Ceresa, segretario della Comunità del Garda -. Speriamo che la sospensione della pioggia riesca a non fare ulteriormente innalzare il livello. Da miei sopralluoghi e informazioni dirette, allo stato, non risultano situazioni critiche sui litorali né esondazioni, stante lago calmo e assenza di moto ondoso. Il livello è certamente molto alto, ma nel complesso, l’ottimo rapporto di collaborazione con Aipo, sta pagando".

A ieri, il riempimento del Benaco era al 105,7%, nettamente al di sopra degli altri bacini lacustri lombardi: l’Idro era al 33%, il Sebino al 71,4%, il lago di Como al 42,9%, il lago Maggiore al 95,4%. Tra le diverse riserve idriche superficiali, quella rappresentata dai laghi è sopra la media del periodo: +43,2% rispetto alla media 2006-2020, secondo l’ultimo bollettino di Arpa Lombardia del 16 marzo. Al contrario, il manto nevoso è inferiore alla media per il 20%, mentre gli invasi sono al -16,6%.

F.P.