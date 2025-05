Meteo Lombardia, ancora pioggia e temporali violenti. Poi la rotazione delle correnti in quota cambia lo scenario

Rovesci e temporali sulla Lombardia, in questo mese di maggio particolarmente piovoso, che anche questa settimana ha portato violenti acquazzoni e nubifragi, e ancora ieri è stata emanata un’allerta gialla per rischio idrico e idrogeologico.

La giornata odierna, giovedì 22 maggio, sarà caratterizzata da piogge e temperature piuttosto basse, con minime tra i 12° e i 14° mentre le massime non supereranno i 21°. Poi però è atteso un miglioramento, in parte già dal tardo pomeriggio di oggi, almeno su parte della regione.

La situazione a Milano

Nel capoluogo regionale continuano le piogge e le previsioni indicano intensificazione tra le 10.30 e le 13 di oggi su Milano e nord Milano. Per il Seveso è pronta la vasca di laminazione, in caso di esondazione, mentre per il Lambro il Comune sta monitorando il parco e per la prima volta a Ponte Lambro sono state posizionate a scopo precauzionale le barriere mobili in un tratto di 200 metri in via Vittorini, per proteggere tutto il quartiere e far defluire le eventuali acque nel parco.

Il quadro generale

Ma vediamo nel dettaglio le previsioni meteo della Lombardia per i prossimi giorni. a cura del Centro geofisico prealpino. Il tempo resta instabile, con rovesci e temporali, tuttavia sulla regione padano-alpina sono attese oggi correnti da sud-ovest che dovrebbero determinare la rotazione delle correnti in quota dai settori settentrionali, con un rapido miglioramento delle condizioni climatiche come conseguenza. Nel fine settimana, inoltre, si rinforza un promontorio anticiclonico che allungandosi da Gibilterra all’Europa Centrale porterà giornate più calde e asciutte.

Giovedì 22 maggio

Oggi come detto cielo molto nuvoloso o coperto, con rovesci e temporali al mattino e nel primo pomeriggio, localmente anche di forte intensità. In seguito, però, sulla Lombardia Ovest asciutto con schiarite e soleggiate mentre sono attese ancora precipitazioni sul resto della regione. Temperature in calo con minime tra i 12/14° e massime non oltre i 21°,

Venerdì 23 maggio

Cielo soleggiato al mattino ma formazione di cumuli nel pomeriggio, che porteranno in serata e nella notte nuovamente rovesci e qualche temporale. Temperature minime ancora basse, fino a 11°, ma massime in aumento comprese tra 21/24°

Sabato 24 maggio

Al contrario del giorno precedente, è previsto cielo nuvoloso al mattino, poi generalmente soleggiato, seppure con cumuli in giornata. Temperature in lieve calo, ma sempre miti, e soprattutto non dovrebbe piovere.

La tendenza

Domenica 25 e lunedì 26 maggio il tempo è atteso soleggiato con passaggi nuvolosi, a tratti estesi, ma asciutto e temperature massime in lieve aumento.