Violenta grandinata a Olginate, strade e prati imbiancati. Poi scoppia il temporale: allagamenti e alberi caduti

Olginate (Lecco), 21 maggio 2025 – Strade, prati e tetti ricoperti di bianco a Olginate e nei paesi della Valle San Martino. Sembra neve, ma non lo è. E' grandine.

I cumuli di grandine a Olginate

Nel pomeriggio di oggi una violenta grandinata si è abbattuta sulla zona dell'Olginatese e della Valle San Martino, alle porte di Lecco. La grandine, al suolo, ha raggiunto un'altezza di quasi 10 centimetri. Per rimuoverla dalle strade, è stata spalata, proprio come la neve d'inverno. Per rimuoverla sono stati mobilitati i volontari della Protezione civile, già in preallerta. Gli automobilisti e soprattutto gli automobilisti si sono dovuti fermare in strada o a cercare riparo pert evitare incidenti.

La grandine poi ha lasciato posto ad un violento temporale. In pochi minuti le temperature sono crollate di una decina di gradi, il vento ha raggiunto i 40 chilometri orari e le precipitazioni hanno raggiunto a tratti un'intensità di oltre 240 millimetri di pioggia, quasi un nubifragio.

L'ondata di maltempo è durata poco, ma abbastanza a lungo da provocare danni. Diverse le telefonate per chiedere aiuto arrivate nella centrale dei vigili del fuoco, tra allagamenti, alberi e rami caduti in strada e altri interventi simili. Non si registrano comunque feriti né altri problemi più gravi. Allagamenti anche in Statale 36, soprattutto nei soliti punti, con conseguenti rallentamenti e anche qualche tamponamento. L'allerta rimane alta e permarrà fino a domani.