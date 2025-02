Neve e freddo a Milano e in Lombardia? C'è la data: le previsioni meteo

Dopo un inizio di febbraio più autunnale che invernale - con sole, cielo sereno e temperature che hanno superato i 12 gradi nelle ore centrali della giornata - ecco la svolta. In base all'ultima previsione degli esperti de ilMeteo.it, da oggi, martedì 4, a giovedì, resisterà il bel tempo. Ma dal pomeriggio del 6 febbraio e nelle prime ore di venerdì 7, correnti gelide, scorrendo lungo i margini di un'area anticicloni posizionata in modo anomalo su gran parte del Nord Europa, irromperanno da est sulla Pianura Padana, causando un brusco abbassamento delle temperature e anche la possibilità di nevicate fino a quote di pianura su Lombardia e Piemonte.