Previsioni meteo in Lombardia, dopo pioggia e maltempo arriva uno scorcio di primavera: temperature fino a 20 gradi

Dopo una settimana di maltempo, con piogge intense, tempeste di neve e lo scampato rischio di esondazione a Milano, sulla Lombardia torneranno cieli sereni. Il meteo dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (Arpa) prevede giornate soleggiate e temperature in aumento almeno fino a mercoledì.

Per martedì un campo di alta pressione abbraccerà l’intera regione garantendo tempo stabile e cieli sereni o temporaneamente velati. Non è prevista alcuna precipitazione e si registreranno temperature minime intorno ai 6 gradi e massime in aumento intorno ai 16 gradi, con eccezionali valori diurni che in pianura arriveranno vicini ai 20 gradi. Zero termico intorno a 1.800 metri.

Anche mercoledì dovrebbe persistere tempo stabile ed assolato quasi ovunque. Nello specifico su basse pianure occidentali, Prealpi occidentali e Alpi Retiche giornata in prevalenza poco nuvolosa, possibili nubi sparse su basse pianure orientali, pedemontane-alte pianure, Orobie e Prealpi orientali. Temperature minime in calo e massime in leggero aumento. Zero termico nell'intorno di 1.650 metri.