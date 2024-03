Neve e ancora neve in montagna con le tempeste gemelle. E in pianura?

Cielo grigio e plumbeo al risveglio su Milano e il resto della Lombardia, con pioggia a intermittenza su buona parte dalla pianura, dove non mancano temporali come nel Cremasco, e neve in montagna. Nella fascia prealpina e anche a quote più basse qualche sprazzo di sole tra copiosi e insoliti banchi di nubi. Continua la settimana all’insegna dell’instabilità nel Nord Italia dove nei giorni scorsi le nevicate record hanno isolato alcune valli nel Nord-Ovest. Fioccherà e pioverà ancora e farà freddo con temperature anche al di sotto delle medie stagionali ma non mancheranno giornate, o parti di giornate, soleggiate.

Mercoledì in Lombardia– si legge sul sito di 3BMeteo – ancora acquazzoni nella prima parte del giorno, poi tendenza al miglioramento, soprattutto giovedì quando è attesa una bella giornata di sole con temperature massime nel complesso miti (minime invece in calo rispetto ai giorni precedenti). Da venerdì pomeriggio e per il weekend è invece molto probabile una nuova perturbazione atlantica con tempo dunque che tornerà molto perturbato.

Si tratterà di un vero e proprio ciclone con due fronti perturbati molto simili già ribattezzati "tempeste gemelle" tra sabato e domenica con tanta neve fresca sulle Alpi e il tante volte ribadito pericolo valanghe.

Dal Centro Geofisico Prealpino di Varese arrivano le seguenti previsioni per oggi e le prossime giornate.

Mercoledì 6 marzo: tempo variabile con alternanza di schiarite soleggiate e annuvolamenti che potrebbero dar luogo a qualche breve pioggia, in particolare al mattino. Fiocchi di neve oltre 1000-1200m.

Temperature: max 10/13°C; min 4/7°C

Giovedì 7 marzo: abbastanza soleggiato con nuvolosità irregolare soprattutto a ridosso dei rilievi. Probabilmente asciutto o solo qualche goccia lungo le Prealpi

Temperature: max 10/14°C; min 4/7°C

Venerdì 8 Marzo: nuvole in aumento salvo ancora un po’ di sole al mattino sulla pianura. In giornata asciutto o solo qualche goccia sui rilievi, poi piogge più diffuse in serata e nella notte.

Sabato 9 Marzo: molto nuvoloso o coperto con piogge intermittenti e nevicate in montagna oltre 700m.