Meteo Lombardia e Italia, pioggia e schiarite ma poi l’incubo Big Snow. Ecco dove e quando nevicherà

Milano, 1 dicembre 2023 - Inizia un bianco dicembre. Secondo Antonio Sanò, del sito www.iLMeteo.it, nei prossimi giorni potrebbe esserci tanta neve, non solo in montagna, ma da lunedì anche in Pianura Padana.

Andiamo per ordine perché il meteo di questi giorni è estremo: nelle prossime ore avremo 3 ingredienti principali, la neve, la pioggia ed il caldo (attenzione comunque anche al vento).

La neve

La neve cadrà molto abbondante sulle Alpi oltre i 1500 metri, con accumuli di circa 40-50 cm/24 ore tra Piemonte, Valle d`Aosta e Lombardia, qualche decimetro meno sul settore orientale.

La pioggia

La pioggia purtroppo colpirà ancora la Liguria di levante e la Toscana con disagi, avremo anche nubifragi e piene fluviali.

Il caldo

Il caldo interesserà invece il resto del Centro e tutto il Sud con 20 gradi a Roma e 25 a Siracusa.

Il quadro generale

Nel weekend arriverà invece il freddo dalla Russia, nuovamente ma in modo più diffuso: le nevicate saranno ancora abbondanti sulle Alpi, ma questa volta in discesa fino a quote di alta collina e soprattutto sul settore centro-orientale; specie sulle Alpi friulane potremo vedere accumuli estremi, fino a 50-70 centimentri in 24 ore. Domenica 3 dicembre invece ci regalerà il sole e, complice il cielo stellato della notte, le minime scenderanno sotto zero al Centro-Nord con un freddo pungente. E come sappiamo, quando il freddo raggiunge in inverno la Pianura Padana poi è difficile mandarlo via: ecco che si creeranno le condizioni per un “cuscinetto di aria fredda” favorevole da lunedì sera a delle nevicate sparse tra Torino e Milano. In seguito, ma è da confermare, un’altra perturbazione atlantica, più forte, potrebbe arrivare al momento giusto mercoledì 6 dicembre; i due ingredienti giusti, “cuscinetto freddo” e “forte perturbazione atlantica”, farebbero il regalo perfetto per i bambini: un "Big Snow" imbiancherebbe la Pianura Padana dal Piemonte alla Lombardia e fino all`Emilia con possibili 10-15 centimetri anche in città.

La Lombardia

Ecco le previsioni di Arpa Lombardia per i prossimi giorni: “ll flusso principale tende nella giornata odierna, giovedì, a disporsi da ovest e poi da sudovest, per il graduale approfondimento verso la Penisola Iberica di una struttura depressionaria nord-atlantica. Tale configurazione favorirà fino a sabato un afflusso continuo di aria umida dal bacino del Mediterraneo al centro-nord Italia. Attese giornate nuvolose, con precipitazioni che risulteranno nevose attorno ai 1300 metri circa. Sabato pomeriggio tendenza ad un miglioramento, con ventilazione in intensificazione da nord. Domenica temporaneo intervallo di stabilità. Quindi per l'inizio della prossima settimana probabilità ritorno a condizioni di instabilità.

Venerdì 1 dicembre 2023

Nuvoloso o molto nuvoloso. Precipitazioni per tutta la giornata: sui settori alpini e prealpini deboli o moderate, possibili localmente forti su fascia orientale; su Pianura e Appennino prevalentemente deboli. Sparse fino a le ore centrali, diffuse tra il pomeriggio e la sera. Limite neve oltre 1500 metri circa. Temperature minime e massime stazionarie. In Pianura minime tra 2 e 4 gradi, massime tra 5 e 8. Zero termico in abbassamento fino a portarsi in serata ovunque tra 1800 e 2200 metri circa. Venti: in pianura deboli da ovest. In montagna da ovest sudovest: sotto i 1500 metri prevalentemente deboli, verso sera in rinforzo moderati; oltre 1500 metri forti; dal pomeriggio-sera in rotazione da ovest nordovest.

Sabato 2 dicembre 2023

Fino alle ore centrali nuvoloso o molto nuvoloso. Quindi nuvolosità in attenuazione a partire da ovest, con nuvolosità irregolare dal pomeriggio.Precipitazioni. fino al primo mattino deboli diffuse, quindi sparse e tendenti nel corso del pomeriggio-sera ad esaurirsi a partire dai settori occidentali. Limite neve intorno a 800 metri circa. Temperature minime e massime in aumento. In Pianura minime intorno a 4 gradi, massime intorno a 10. .Zero termico intorno a 1500 metri, in abbassamento dal pomeriggio fino a portarsi attorno a 1000 metri circa in serata. Venti in pianura da ovest nordovest: inizialmente deboli, dalla tarda mattina in rinforzo, in particolare sulla pianura centro-occidentale fino a moderati a tratti forti nel pomeriggio, in attenuazione in tarda serata. In montagna moderati o forti da nord.

Domenica 3 dicembre 2023

Poco nuvoloso, con annuvolamenti per nubi basse fino al mattino sulla Pianura. Precipitazioni assenti. Temperature minime e massime in calo. Zero termico: intorno a 800 metri.

Lunedì 4 e martedì 5 dicembre 2023

Tendenza ancora in parte incerta. Lunedì e martedì nuvoloso, con probabilità di deboli precipitazioni. Temperature in calo.