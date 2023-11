Neve a Sulzano, imbiancate le zone collinari del Bresciano

SULZANO – Previsioni rispettate. La neve è arrivata nelle zone collinari del Bresciano, anche a quote piuttosto basse. Da questa mattina, difatti, nevica sul lago d’Iseo, in tutta la Valle Camonica e persino sul monte Maddalena in città.

Si stanno imbiancando tutte le zone sciistiche del territorio, compresa la Val Palot, pronta ad aprire i battenti entro l’8 dicembre e con tutto il demanio sciabile già completamente imbiancato. Nevica anche alla madonna della Ceriola, sopra Monte Isola, in Valtrompia e in Valle Sabbia, così come nel parco dell’Alto Garda. Le previsioni sottolineano che le temperature potrebbero calare ulteriormente e il maltempo accentuarsi