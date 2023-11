Nevica in Valtellina e Valchiavenna: chiusi diversi passi alpini

Sondrio, 30 novembre - Maltempo in Valtellina e Valchiavenna, dove da questa mattina – giovedì 30 novembre - sta nevicando anche sul fondovalle.

Le precipitazioni per ora non stanno creando problemi alla viabilità nelle località alle basse quote, mentre quelle più intense in quota hanno già visto entrare in azione I mezzi spazzaneve e spargisale. Diversi i valichi alpini che sono stati chiusi al traffico, mentre altri in conseguenza delle forti precipitazioni sono percorribili unicamente con le catene montate.

La Polstrada del Comando Provinciale di Sondrio invita gli utenti delle strade a mantenere le distanze di sicurezza e a guidare con la massima prudenza per la possibilità di fondi stradali resi viscidi e insidiosi dalle avverse condizioni meteo.