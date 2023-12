Maltempo a Bobbio, sciatori fermi ai cancelletti di partenza: le piste aprono domenica

Barzio (Lecco), 1 dicembre 2023 – La neve c'è, forse anche troppa. Manca però il sole. Per questo l'apertura delle piste da sci dei Piani di Bobbio e Valtorta slitta di un giorno. A causa del maltempo, gli impianti di risalita entreranno in funzione solo domenica.

Il maltempo

”Attenzione – annunciano i responsabili di Itb, Imprese turistiche barziesi, la società che gestisce il comprensorio turistico della Valsassina -. Causa maltempo, l’apertura della cabinovia Barzio-Bobbio e degli impianti sci è posticipata a domenica 3 dicembre”. Rispetto al solito il via libera agli sciatori scatterà comunque con qualche giorno di anticipo. Solitamente infatti i Piani di Bobbio aprono in concomitanza con il ponte dell'Immacolata.

Gli orari

In base a quanto riportato sul sito dei Piani di Bobbio e Valtorta, gli impianti di risalita funzioneranno tra le 8 e le 16.30 in alta stagione e tra le 8.30 e le 16.30 in bassa stagione. L'ultima corsa della cabinovia di Barzio sarà alle 17. Verranno considerati giorni di alta stagione tutti i sabati e le domeniche, l'8 dicembre, il periodo di Natale dal 26 dicembre al 7 gennaio e i carnevale dal 12 al 18 febbraio. Con in tutti gli altri comprensori sciistici, rispetto alla passata stagione i prezzi sono aumentati