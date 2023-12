Maltempo nel Bresciano, vigili del fuoco costretti a 20 interventi nella notte: i Comuni e le strade colpite

Notte di lavoro per i vigili del fuoco del Comando provinciale di Brescia e dei distaccamenti del territorio, che hanno affrontato i disagi dovuti al maltempo effettuando almeno 20 interventi, per lo più in alta e media Valcamonica.

ll violento maltempo che ha colpito la più grande delle valli bresciane ha provocato la temporanea chiusura di due importanti arterie stradali. La SP 6 a Cevo è stata interessata da cinque frane in pochi chilometri, precisamente dal chilometro 3+500 al chilometro 5. Chiusa pure la via dell'oro a Capo di Ponte, che collega il comune a Paspardo. I sindaci dei due comuni hanno emesso un'ordinanza di chiusura delle strade.

Questa mattina, con il supporto di ditte esterne, sono in corso le operazioni di rimozione dei detriti che ostruiscono le carreggiate. La situazione è ulteriormente complicata dalla proroga della chiusura della SP88 a Paspardo. La frana verificatasi il 3 novembre ha causato lo scarico di un notevole volume di detriti sulla carreggiata, rendendo necessaria la pulizia prima della riapertura della strada. La chiusura è stata disposta ieri sera in seguito all'allerta arancione per il rischio idrogeologico. La situazione critica si estende anche a Saviore dell'Adamello, dove le forti piogge hanno generato smottamenti, allagamenti e frane. Il Comune ha attivato il Centro Operativo Comunale, e il sindaco insieme alla Protezione Civile invitano la popolazione a segnalare ogni situazione di pericolosità o criticità.

Infine, la Statale 42 del Tonale è momentaneamente chiusa al traffico dal chilometro 104 al chilometro 106 a causa dell'allagamento della galleria Berzo in direzione nord. È possibile uscire a Sellero, percorrere gli abitati di Cedegolo e Berzo, e poi rientrare sulla SS42 a Forno Allione. La situazione sarà costantemente monitorata per garantire la sicurezza dei viaggiatori.