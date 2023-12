Maltempo in Lombardia, pioggia e neve creano disagi alla mobilità: strade chiuse e voli cancellati

Le prime abbondanti nevicate della stagione portano in grembo anche diversi disagi sul fronte trasporti e viabilità. Dalla Valtellina al Varesotto fino al Bresciano: ecco la situazione provincia per provincia.

Da questa mattina la strada statale 36 “Del Lago di Como e dello Spluga” è provvisoriamente chiusa al traffico dal km 140 al km 147 a Madesimo, in provincia di Sondrio, per una bufera di neve in corso. Lo fa sapere in una nota Anas, avvertendo che la strada statale "rimarrà chiusa, per ragioni di sicurezza, fino al miglioramento delle condizioni meteo".

Ma la provincia di Sondrio non è l’unica ad essere coinvolta da questa ondata di maltempo. Particolarmente colpita anche la Valcamonica, in territorio bresciano. La SP 6 a Cevo è stata interessata da cinque frane in pochi chilometri, precisamente dal chilometro 3+500 al chilometro 5. Chiusa pure la via dell'oro a Capo di Ponte, che collega il comune a Paspardo. I sindaci dei due comuni hanno emesso un'ordinanza di chiusura delle strade. Anche la strada statale 42 “Del Tonale e della Mendola” è provvisoriamente chiusa al traffico dal km 104 al km 106, per allagamento della galleria Berzo Demo (BS) in seguito alle forti piogge. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata su strada comunale, e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Forti raffiche di vento – sono stati raggiunti gli 80 chilometri orari – nel Varesotto. Ma anche nella zona del Legnanese.

Ma il freddo polare che lambisce il Nord Italia con abbondanti nevicate sulle Alpi (ma anche a bassa quota), non sembra dar tregua a tutto il centro Europa. Questa mattina trasporti in tilt in Baviera causa neve. Dopo i 160 voli cancellati causa maltempo di ieri, anche questa mattina all'aeroporto 'Franz Josef Strauss' di Monaco di Baviera si registrano diverse cancellazioni sia in partenza che in arrivo. Diversi i voli dirottati in atterraggio su Francoforte. I voli Lufthansa delle prime ore di questa mattina diretti a Milano Linate (Air Dolomiti), Genova, Roma Fiumicino, Napoli, Palermo e Bari dal tabellone delle partenze dello scalo tedesco risultano tutti cancellati.