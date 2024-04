Neve, ondata di gelo e pioggia in arrivo: in Lombardia un aprile-gennaio senza fine. Le previsioni meteo

Milano – Dimenticate il caldo estivo dello scorso week-end. La settimana in corso si conferma nel segno del calo delle temperature, che ha portato al ritorno della neve a quote basse (fiocchi bianchi ieri si sono registrati ieri nella Brianza lecchese) e a una vera e propria ondata di gelo fuori stagione in Valchiavenna e Valtellina. Un vero e proprio “choc” termico in Lombardia. Per avere un’idea del crollo improvviso delle temperature basti pensare che nell’arco di poche ore a Sondrio si è passati da trenta e tredici gradi. Freddissimo, inoltre, in quota, con il caso emblematico di Livigno (nota località turistica lombarda, a 1.816 metri d'altezza) dove la colonnina del mercurio non ha superato lo zero per tutta la giornata, segnando temperature fra i -8 e i -12 mentre domenica scorsa si registravano addirittura 17 gradi. Ma cosa ci attende per i prossimi giorni? Come sarà il week-end? Si può sperare in un ritorno della vera primavera o in Lombardia ci sarà ancora questo strano “aprilgennaio”? Vediamo cosa dicono le previsioni di Arpa Lombardia, giorno per giorno.

Una veduta di Livigno ancora imbiancata (foto webcam)

Le previsioni meteo per la Lombardia

Oggi venerdì 19 aprile e sabato 20 aprile le correnti si disporranno secche prevalentemente da nord, con giornate poco o al più irregolarmente nuvolose in pianura e rinforzo dei venti sul nordovest sabato. Attenzione: da domenica 21 aprile e per i primi giorni della prossima settimana ci sarà un graduale peggioramento delle condizioni meteo associate ad un minimo in discesa dal centro Europa e in spostamento verso ovest, che determinerà possibili deboli piogge sulla regione. Lunedì e martedì il tempo sarà irregolarmente nuvoloso. Precipitazioni deboli sparse, più probabili concentrate sulla fascia centro occidentale della Lombardia. In pianura massime in lieve calo lunedì, stazionarie martedì, minime in lieve rialzo.

Freddo e gelo

Oggi venerdì 19 aprile

Stato del cielo: sereno ovunque nella notte, dal mattino annuvolamenti a media e alta quota sui settori alpini e prealpini; in pianura cielo sereno salvo irregolari e intermittenti annuvolamenti. Precipitazioni: deboli a ridosso dei rilievi di confine dal tardo pomeriggio. Neve oltre 1600 metri. Temperature: minime in calo, massime in rialzo. In pianura minime tra 2 e 5 °C, massime tra 15 e 19 °C. Zero termico: a circa 1800-2000 metri. Venti: in pianura da deboli a moderati occidentali e in possibile rinforzo dal tardo pomeriggio da sud su Appennino e Oltrepò pavese, in montagna deboli da nord.

Domani sabato 20 aprile

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso sui settori occidentali, irregolarmente nuvoloso a est. Precipitazioni: nel pomeriggio deboli possibili sotto forma di rovescio sulla bassa pianura orientale, possibili isolati sui crinali di confine. Temperature: minime in rialzo, massime stazionarie. In pianura minime intorno a 6 °C, massime intorno a 17 °C. Zero termico: tra 1600 e 1900 metri, in lieve calo in serata. Venti: in pianura in rinforzo dal mattino sino a moderati settentrionali sulla parte occidentale, deboli a est; in montagna da moderati a forti settentrionali anche a carattere favonico specie sui settori di nordovest.

Previsioni meteo per domenica 21 aprile 2024 dal bollettino meteo di Arpa Lombardia

Domenica 21 aprile

Stato del cielo: poco o al più irregolarmente nuvoloso in montagna al mattino, dal pomeriggio aumento della nuvolosità ovunque. Precipitazioni: deboli sparse nella seconda parte della giornata, più probabili sui settori pedemontani e prealpini e pianura occidentale. Temperature: minime e massime in lieve calo. Zero termico: a circa 1500 metri o in lieve calo in serata. Venti: in pianura deboli a tratti moderati orientali, in montagna a tratti moderati da nord.

Il quadro generale in Italia: che clima ci sarà sulla Penisola?

Il weekend vedrà l’arrivo di un secondo impulso freddo dal Nord Europa che riaccenderà i temporali soprattutto sulle regioni centrali; avremo altre nevicate sugli Appennini e il maltempo simil-invernale interesserà in parte anche il sud peninsulare e l’Emilia Romagna con piogge e rovesci. Domenica mattina il maltempo colpirà ancora Marche, Abruzzo e Molise con fenomeni anche intensi, il freddo anomalo favorirà altre nevicate diffuse sul’Appennino centrale fino a circa 1200 metri (come a Gennaio).

E, un po’ come il sabato, anche la domenica vedrà qualche rovescio sul sud peninsulare e in Emilia Romagna, seppur è previsto anche un peggioramento verso il Nord-Ovest: un altro nocciolo freddo, in discesa dalla Germania verso la Francia, causerà abbondanti nevicate sulle Alpi piemontesi, con quota neve in calo nella notte fino a quote collinari. Un evento eccezionale, se confermato: lunedì 22 aprile nella Giornata della Terra, il pianeta mostrerà il lato freddo della Primavera in Italia. La neve cadrà abbondante fino a 500 metri in Piemonte, come è successo in inverno a ripetizione. In sintesi, dopo 2 anni di siccità estrema, per compensazione il Nord-Ovest ritroverà altra neve e altra acqua preziosa per affrontare con serenità la rovente stagione estiva.