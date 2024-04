In Lombardia allerta meteo per forte vento e temporali: dove e quando. Anche Milano tra le zone più a rischio, la mappa

Milano – La sala operativa della Protezione civile ha emesso un’allerta gialla rischio vento forte e rischio temporali sulla Lombardia. Nel pomeriggio di oggi, venerdì 19 aprile, si prevedono rinforzi del vento da Sud su Appennino e pianura pavese, da Ovest altrove, con velocità medie e raffiche che, a tratti, potranno superare rispettivamente i 20-35 km/h e i 35-60 km/h. In serata si attende ventilazione in rinforzo su Valchiavenna e sul Nord-Ovest in quota, in temporanea attenuazione altrove.

Il giorno più critico

Per la giornata di domani sabato 20 aprile si prevede variabilità e locale instabilità sulle Alpi di confine e sui settori orientali. Si attendono rinforzi di vento, anche a carattere di foehn, soprattutto sui settori occidentali tra mattina e pomeriggio. Fino al mattino saranno possibili deboli precipitazioni sparse ed intermittenti sulle Alpi di confine, isolate sul resto delle Alpi centro-orientali; nevose oltre 1500 metri. Tra la tarda mattinata ed il primo pomeriggio non si esclude la possibilità di rovesci o temporali sparsi sui rilievi centro-orientali, in successivo spostamento verso la pianura centro-orientale.

Lombardia: allerta meteo gialla per vento forte e rischio temporali. La mappa

Si prevedono fenomeni prevalentemente di debole o moderata intensità, ma con possibili intensificazioni locali, in particolare su Mantovano e Bresciano. Si attendono venti da moderati a forti, con valori di velocità media compresi tra 35-50 km/h e valori di raffica tra 60-80 km/h. I rinforzi saranno possibili già dal primo mattino persistenti fino al tardo pomeriggio; in serata in attenuazione.

Alberto caduto in strada per il maltempo a Como

Occhi puntati su Milano

Anche a Milano scatta l’allerta gialla per vento a partire dalle ore 6 di domani, sabato 20 aprile, fino alla mezzanotte. Si raccomanda durante il periodo di allerta di non sostare sotto gli alberi nei parchi e nei viali alberati e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante, inoltre, provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio delle eventuali criticità.

Nei giorni scorsi, in particolare martedì, il forte vento aveva provocato non pochi problemi e allarmi nel Milanese. L’episodio più drammatico è avvenuto a Cinisello Balsamo in via Martiri Palestinesi, verso mezzogiorno, proprio quando le raffiche di vento avevano iniziato a essere più intense. Dal tetto di un edificio sono piovuti alcuni pannelli di legno, che hanno colpito un 29enne, ferendolo gravemente. Paura anche a Milano, nella centralissima zona di Porta Genova, dove un comignolo in mattoni è finito su un'auto parcheggiata (fortunatamente senza causare feriti).