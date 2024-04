Previsioni meteo in Lombardia, ancora sole e vento. Poi una coda d’inverno

Un giorno e mezzo di bel tempo in Lombardia. Da sabato fino alla mattina di domenica quando un flusso settentrionale in quota garantirà condizioni per lo più poco nuvoloso e in parte ventose. Il bollettino meteo di Arpa Lombardia indica, dal pomeriggio di domenica e per l'inizio della prossima settimana, l'allontanamento dell'area di alta pressione sotto la spinta della struttura depressionaria, che allargandosi verso ovest, lascia scivolare uno dei suoi centri sulla Penisola Iberica e il bacino del Mediterraneo. Questo porterà tempo gradualmente più instabile, con precipitazioni su tutta la regione.

Wekeend nel complesso buono, eccetto per qualche acquazzone o temporale che interesserà Prealpi e pianure centro-orientali nel pomeriggio di sabato, fanno sapere da 3Bmeteo. Attenzione anche a nubi, venti tesi da nord e nevischio sulle confinali alpine. Clima che si manterrà piuttosto fresco, specie nei valori minimi, anche al di sotto dei 5°C in pianura se non localmente prossimi a 0°C nei luoghi più freddi; massime non oltre 17-19°C. Gelo piuttosto intenso in media-alta montagna. Da domenica sera e in avvio della prossima settimana un ulteriore impulso di aria fredda dalla Scandinavia determinerà un peggioramento più significativo, di stampo invernale, con nubi più diffuse, piogge sparse e neve sull'Appennino fino a quote collinari.

Giorno per giorno

Sabato 20 aprile

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su basse pianure occidentali, pedemontane-alte pianure e Prealpi occidentali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; su basse pianure orientali e Prealpi orientali cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata.

Domenica 21 aprile

L’alta pressione si indebolisce, favorendo l'arrivo di aria più umida responsabile di un lento aumento della nuvolosità dal pomeriggio con deboli piogge dalla serata. Nello specifico sulle basse pianure occidentali cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio, responsabile di deboli piogge e rovesci, anche temporaleschi.

Lunedì 22 aprile

Una circolazione depressionaria abbraccia la Regione determinando frequenti annuvolamenti con piogge, acquazzoni o temporali in momentaneo esaurimento pomeridiano. Nello specifico sulle basse pianure occidentali cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in temporanea attenuazione nel pomeriggio; sulle basse pianure orientali cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Temporaneo assorbimento dei fenomeni al pomeriggio. Piogge e rovesci anche temporaleschi in serata.

Martedì 23 aprile

Correnti umide vanno lentamente smorzandosi favorendo così ampie schiarite nel corso della serata, dopo una giornata nuvoloso o molto nuvolosa. Nello specifico su basse pianure occidentali, pedemontane-alte pianure e Prealpi occidentali nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sulle basse pianure orientali cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio. In serata nuove piogge e rovesci anche temporaleschi.