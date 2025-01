La Lombardia finisce sotto zero: fredde correnti polari e rischio maxi gelate. Ma poi cambia tutto: meteo “impazzito”

Milano, 11 gennaio 2025 – Dimenticate le temperature miti dei giorni tra Natale e Capodanno e – qualora non lo aveste già fatto – tirate fuori sciarpe, guanti e cappelli: sulla Lombardia sono pronte ad arrivare fredde correnti polari. Se negli scorsi giorni non sono mancate le nevicate su Alpi e Prealpi, che hanno imbiancato in particolare la Valtellina, a partire dalla giornata odierna a farla da padrone sarà il freddo. Domenica 12 gennaio sarà una giornata sostanzialmente soleggiata con rinforzo del vento in mattinata sulle Alpi, temperature in ulteriore calo per l'arrivo di aria fredda da nordest nelle prime ore. E la prossima settimana? Lunedì 13 gennaio e martedì 14 gennaio il Nord Italia sarà interessato da un anticiclone sull'Europa Centrale ma in presenza di correnti orientali, a tratti fresche ed umide: tempo stabile con qualche annuvolamento, gelate al primo mattino, rinforzi di vento lunedì. Nei giorni seguenti ancora alta pressione con circolazione da est meno significativa: tempo prevalentemente soleggiato, in presenza di aria lievemente più calda. Attenzione, però: l’inverno potrebbe andare incontro a una pausa improvvisa: da metà gennaio tornerà l'anticiclone su gran parte del Continente e torneranno temperature sopra la media del periodo (fino a 10-12°C, in alcune zone del Paese). Ma veniamo alle previsioni del bollettino di Arpa Lombardia, giorno per giorno:

Domani domenica 12 gennaio

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso, salvo qualche annuvolamento sparso fino al mattino sui settori occidentali, poi sui settori orientali e meridionali. Precipitazioni: assenti. Temperature: minime e massime in lieve o moderato calo. In pianura minime tra -4 e 1 °C, massime tra 4 e 7 °C; valori superiori a quote collinari o sulla fascia pedemontana. Zero termico: tra notte e mattino intorno a 600 metri, in rialzo durante la giornata a 900-1400 metri. Venti: in pianura da deboli a temporanemente moderati settentrionali od orientali fino al mattino; poi prevalentemente deboli variabili; in montagna vento moderato settentrionale, con rinforzi tra notte e primo mattino su Nordovest ed Appennino; in alta quota sempre forti da nordest. Altri fenomeni: gelate sparse o diffuse in pianura.

Freddo a Milano in una foto di archivio

Lunedì 13 gennaio

Stato del cielo: prevalentemente sereno, salvo annuvolamenti sparsi tra notte e primo mattino sulla pianura ed in serata su bassa pianura ed Appennino. Precipitazioni: assenti. Temperature: minime in lieve calo, massime stazionarie o in lieve calo. In pianura minime intorno a -3 °C, massime intorno a 5 °C. Zero termico: nella notte in brusco abbassamento a 600 metri sui settori meridionali, lievemente superiore su quelli settentrionali, con probabile inversione termica tra 1000 e 1500 metri. Venti: fino al primo mattino in pianura e nelle valli deboli variabili, poi da deboli a moderati settentrionali, con qualche rinforzo su pianura centro-orientale ed Oltrepò Pavese. In montagna moderati da nordest. Altri fenomeni: gelate diffuse nella notte ed al primo mattino; possibili foschie al primo mattino in pianura.

Martedì 14 gennaio

Stato del cielo: ovunque sereno o poco nuvoloso, con annuvolamenti sparsi sui settori meridionali Precipitazioni: assenti. Temperature: minime e massime stazionarie o in lieve rialzo. Zero termico: in progressivo rialzo nel corso della giornata da 800 a 1400-1800 metri. Venti: in pianura deboli variabili, in montagna da deboli a moderati settentrionali od orientali. Altri fenomeni: gelate diffuse nella notte e primo mattino.