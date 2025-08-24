“L’unico fascista buono è quello appeso”: sfregiata la formella dedicata a Sergio Ramelli a Brescia

Brescia, 24 agosto 2025 – "L'unico fascista buono è il fascista appeso. Ramelli -1". Questa frase, firmata con la “A” cerchiata, simbolo anarchico, è comparsa nelle scorso ore nei pressi della formella commemorativa dedicata a Sergio Ramelli, il giovane militante del Fronte della Gioventù ucciso nel 1975 durante gli anni di piombo. Un atto vandalico subito denunciato da Fratelli d'Italia Brescia, che ha espresso "la più ferma condanna per un gesto vile e increscioso che non offende solo la memoria di Ramelli, ma l'intera comunità civile bresciana". Il partito chiede alle autorità di fare piena luce sull'accaduto e individuare i responsabili. "Non si tratta di un semplice atto vandalico, ma di un messaggio politico che ripropone logiche di odio che avremmo voluto superare da tempo", ha detto Diego Zarneri, coordinatore provinciale di FdI.

Sulla vicenda sono intervenuti anche il capogruppo in consiglio comunale Mattia Margaroli e il coordinatore cittadino Carlo Andreoli: "La storia di Ramelli va studiata e tramandata per superare l'odio ideologico. Ora ci aspettiamo una condanna unanime anche dalla Giunta e dalle associazioni che si erano opposte all'intitolazione di un luogo pubblico alla sua memoria". Non è la prima volta che la formella viene oltraggiata: in passato episodi simili avevano già colpito il luogo di commemorazione. Una vicenda che si registra a poche settimane dalle polemiche per la decisione della Provincia di intitolare a Ramelli una struttura di proprietà dell'ente.

Dal canto suo, la sindaca di Brescia, Laura Castelletti, ha assicurato: "Ho già dato indicazione che la scritta apparsa nei pressi della formella dedicata a Sergio Ramelli venga rimossa nella giornata di domani. Indipendentemente dalle opinioni politiche o dal giudizio storico, la violenza e l'odio non devono mai diventare strumenti di espressione. Ramelli è stato vittima di una stagione drammatica, gli anni di piombo, che hanno segnato indelebilmente il nostro Paese e la nostra città. Brescia conosce molto bene il dolore generato dal terrorismo e dalle contrapposizioni ideologiche violente. Non possiamo permettere che quegli errori si ripetano e proprio per questo abbiamo voluto il percorso della Memoria, un luogo di riflessione e di monito per non dimenticare". Castelletti conclude: "La città deve rimanere uno spazio di confronto democratico e civile e lavoriamo ogni giorno affinché questo avvenga".