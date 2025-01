Freddo e neve a Milano e in Lombardia, sciabolata artica e auto: cosa fare (e non) per guidare sicuri in città e in montagna

Freddo e neve in arrivo in Lombardia con la prevista sciabolata artica. Una condizione climatica che indubbiamente impatterà pesantemente sulla viabilità e sulla sicurezza di chi deve muoversi in auto non solo sulle strade di montagna.

Neve e freddo, cosa fare per una guida sicura?

Dal 15 novembre al 15 aprile è obbligatorio montare “gomme da neve" o avere a bordo catene o calze omologate. Ma tutto questo non basta.

Vediamo alcune cose da fare e sapere assolutamente per viaggiare sicuri in una condizione non abituale e soprattutto con la forte possibilità di trovarsi in un traffico “folle” in città o di muoversi tra automobilisti non proprio educati e rispettosi anche di regole minime: anzitutto aumentate la concentrazione ed evitate comportamenti vietati come l’uso del telefono ma anche il vivavoce che comunque distrae. Occhi puntati su chi vi precede e aumentate la distanza di sicurezza: prevenire è fondamentale. E poi mai mettersi in viaggio se voi e la vostra auto non siete in queste condizioni:

Obbligo gomme invernali o catene: si parte il 15 novembre (Foto Crocchioni)

Avete scelto le catene da neve? Anzitutto non fate i furbi nella speranza di evitare sanzioni tenendo nel bagaglio un modello che per misure non è compatibile con la vostra auto : in caso di neve paghereste tutto e caro. Per tutti gli altri vale la regola del buonsenso: leggete le istruzioni e provate, almeno una volta, a montare le vostre catene. In caso di necessità risulteranno dieci minuti ben spesi. Se viaggiate a pieno carico tenetele a portata per non dover svuotare il bagagliaio sotto la tormenta. Ricordatevi che con le catene da neve il limite scende a 50 chilometri orari ma se si montano le calze a 40. Comunque andare piano sulla neve e a maggior ragione in caso di ghiaccio non è un disonore anzi. Ricordatevi, però, che catene e calze vanno messo quando c'è veramente neve e tolte appena il manto stradale è pulito per non rovinare gomme e cerchi

Un modello di calze da neve (da internet)

Solo da un paio d'anni alcuni modelli sono omologati in Italia. Differenze con le tradizionali catene? Costano molto meno, sono facili e veloci da montare, non rovinano gomme e cerchi ma si usurano molto velocemente e in alcune condizioni di guida sono meno performanti.

Le gomme invernali aumentano la tenuta dell'auto in caso di neve o ghiaccio

Con neve e ghiaccio frenate l'istinto a... frenare. Meglio usare il freno motore mantenendo marce alte e scalarle: rilasciando dolcemente la frizione si riduce la velocità, tenendo motricità sulle ruote. Ovviamente frenare può essere necessario ma ricordatevi che in queste condizioni climatiche lo spazio di arresto si raddoppia. E se l'auto slitta? Non frenare; non accelerare; ruotare il volante nella direzione dello slittamento cercando di riprendere la corretta direzione.

Per molti la strada più semplice è quella già “battuta” da altre auto ma ricordatevi che se si creano solchi profondi vi troverete in una sorta di binario dal quale può essere difficile uscire soprattutto se non si hanno le catene. Durante la marcia rimanere sempre nella propria corsia e almeno alla partenza disattivare il controllo di trazione.

Le auto con il cambio automatico spesso hanno una modalità neve, Alcune hanno due posizioni. La seconda generalmente per una guida più lenta utilizza maggiormente il freno motore risultando più performante per un maggior controllo.

Neve e gelo hanno reso la vostra macchina un iceberg? Non abbiate fretta e non mettetevi in strada prima di esservi assicurata una visione ottimale: un buco di visibilità in un parabrezza completamente appannato è pericolosissimo. Accendete il motore e orientate le alette del riscaldamento verso i vetri. Armatevi di guanti e raschietto per togliere la neve e poi con uno spray deghiacciante scongelate in pochi secondi i vetri esterni e le guarnizioni attaccate che impediscono l’apertura degli sportelli. E per i vetri interni appannati? Usate il riscaldamento dell'auto, qualche centesimo speso in più di carburante, garantisce sicurezza e vi evita sanzioni. Certo non sarà rapidissimo ma un minuto in più può salvare la vita.. L'ideale sarebbe scrollare al meglio il vestiti e sbattere le scarpe per non portare in auto neve che sciogliendosi e diventando acqua potrebbe ricreare le condizioni per appannarsi dei vetri. A essere previdenti prima della stagione invernale un controllo alle guarnizioni dell'auto e la sostituzione di quelle usurate a secche sarebbe perfetto.

Se la vostra auto è sommersa dalla neve pulite bene anche il tetto altrimenti alla prima frenate avrete un effetto valanga sul parabrezza che vi impedirà di vedere o che in corsa si stacchi finendo sul parabrezza di chi vi segue.

Preparare l'auto al grande freddo vuol dire soprattutto controllare la pressione e l’eventuale stato di usura delle gomme, il funzionamento delle luci, l’efficacia dei tergicristalli e sostituirli in caso lascino aloni o peggio e ovviamente il livello di antigelo.