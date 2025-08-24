In due giocavano a fingere di farsi investire dalle auto: la bravata di Gardone Riviera ricostruita dai carabinieri

Gardone Riviera (Brescia), 24 agosto 2025 – Una bravata tra amici e non una sfida per i social, ha fatto sfiorare la tragedia nella notte gardesana. Un turista irlandese di 27 anni è rimasto ferito dopo essere stato investito da un'auto mentre, in probabile stato di ebbrezza, simulava con un amico di gettarsi sotto i veicoli in transito.

L'incidente è avvenuto verso le 2.30 lungo la statale Gardesana, all'altezza del hotel Monte Baldo. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della Compagnia di Salò, i due giovani, apparentemente alticci, stavano mettendo in scena pericolose simulazioni di investimento dopo avere passato la serata nei locali del paese del Benaco.

Un automobilista a bordo di una Porsche, giunto improvvisamente davanti alla scena, non è riuscito a evitare l'impatto. La violenza dello scontro è dimostrata dal segno del corpo del giovane lasciato sul parabrezza della vettura. I soccorsi sono arrivati sul posto con ambulanza ed elisoccorso. Il ferito è stato trasportato d'urgenza agli Spedali Civili di Brescia dove gli sono state riscontrate contusioni polmonari e facciali. La prognosi è di 30 giorni. Le indagini dei Carabinieri stanno ora accertando i livelli di alcol nel sangue dei due ragazzi al momento dei fatti. Non sono state presentate denunce, al momento. Nessuno avrebbe filmato quanto accaduto, a conferma che non si è trattato di un gesto pianificato per ottenere visualizzazioni e likes sui social