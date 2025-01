Lombardia, arriva la sciabolata artica: addio neve e pioggia, nel weeekend crollano le temperature. Le previsioni meteo

Milano, 9 gennaio 2025 - La Lombardia (e l'Italia tutta) si prepara a una sciabolata artica in arrivo nel weekend, dopo aver salutato la perturbazione che ha portato pioggia in pianura e neve in quota, oltre i 1.000-1.400 metri. Il quadro che attende il nord del Paese, Lombardia compresa nelle prossime ore, vedrà il passaggio e l'attenuazione della perturbazione atlantica e, dalla sera di venerdì 10 gennaio, l’ingresso di un anticiclone atlantico, che si protrarrà anche a sabato e domenica. Cosa vuol dire? Che soffieranno venti di estrazione artica, portando una marcata diminuzione delle temperature (al di sotto delle medie del periodo). Ma ci sarà anche bel tempo, con cieli sereni o al massimo poso nuvolosi salvo isolate formazioni nebbiose in pianura. Temperature massime non più alte di 5 gradi, valori notturni sotto lo zero.

Da lunedì espansione di un promontorio atlantico che porterà sulla Lombardia anche nei giorni successivi tempo prevalentemente sereno, con temperature in aumento in montagna e in pianura da stazionarie a lieve aumento.

Ma veniamo alle previsioni meteo di Arpa Lombardia per i prossimi giorni.