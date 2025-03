L’inverno 2025 a Milano? Sette gradi di temperatura media e solo due volte termometro sottozero

Milano, 6 marzo 2025 - E’ stato un inverno decisamente più caldo del normale a Milano nelle temperature massime e nelle minime, con il termometro sceso solo due volte sotto lo zero e poco piovoso nonostante un gennaio superiore ai valori storici.

Rilevazioni della Fondazione Osservatorio Meteorologico

Secondo le rilevazioni della Fondazione Osservatorio Meteorologico Milano Duomo ETS, la temperatura media della stagione meteorologica compresa tra il 1° dicembre 2024 e il 28 febbraio 2025 è stata di 7 gradi: 1.8° in più rispetto alla media climatica 1991-2020 e di 3 gradi superiore al periodo 1961-1990.

Salvo qualche sporadico episodio freddo, la stagione appena conclusa è in linea con la tendenza degli ultimi 10 anni di inverni più miti della norma. In particolare, quelli del 2020 e del 2024, con una temperatura media di 8 gradi, sono stati i più caldi degli ultimi 128 anni.

Gennaio e le anomalie climatiche

Tutti e tre i mesi dell’inverno 2024-2025 si sono conclusi con una temperatura media superiore a quella del Clino (CLimatological NOrmals), con periodi più caldi del consueto, soprattutto alla fine di ogni mese. Gennaio ha registrato una media di 6.4 gradi, superiore di 2.1° rispetto al valore di riferimento.

La massima assoluta è stata registrata il 27 febbraio (16.2 gradi), significativa anche il 17 dicembre con 14.5 gradi. Solo due giorni prima, il 15 dicembre, con nebbia persistente, la massima era stata di 4.4 gradi, la più bassa di questo inverno.

Freddo e precipitazioni

Gli episodi più freddi sono stati brevi e sporadici, con soli due giorni di gelo: il 26 dicembre (-0.2 gradi) e il 15 gennaio (-0.9 gradi). Un numero basso se pensiamo ai 16.5 giorni di gelo attesi a Milano nella stagione invernale. La minima più alta, 9.4 gradi, si è registrata il 25 febbraio.

Oltre alla media delle medie, anche la media delle massime (9.9 gradi) e delle minime (4.5 gradi) sono state superiori al valore CLINO, in particolare per gennaio. Gennaio si è distinto anche per le precipitazioni. Dopo un dicembre poco piovoso (3 giorni di pioggia e 20.1 millimetri), gennaio ha visto 75.9 millimetri di pioggia rispetto ai 56.4 del CLINO. Tuttavia, l’inverno è stato meno piovoso del normale (136.4 millimetri contro 166.1 millimetri).

Tra la seconda decade di dicembre e l'inizio di gennaio si sono verificati 17 giorni consecutivi senza precipitazioni. Un temporale con graupel, la cosiddetta 'neve tonda', ha colpito la città il 14 febbraio nel primo pomeriggio.